El A-37 que Estados Unidos diseñó para Vietnam sigue siendo el avión de ataque de Honduras y El Salvador casi 60 años después

Ligero, resistente y con un rugido inconfundible, el Dragonfly se ganó un lugar duradero en los cielos de Centroamérica. Pese a su edad, su combinación de simplicidad y pegada lo mantiene en línea de vuelo. “Es un avión honesto: lo que ves es lo que obtienes”, resume un piloto retirado, recordando jornadas de apoyo cercano y patrulla fronteriza.

La longevidad del modelo habla tanto de su diseño como de las necesidades operativas de países con presupuestos ajustados y terrenos desafiantes. En misiones donde la velocidad extrema no es prioritaria, la resistencia, el control a baja cota y el costo por hora de vuelo siguen siendo decisivos.

Orígenes en Vietnam, vocación de contrainsurgencia

Nacido de la célula del T-37 entrenador, el A-37 incorporó dos turborreactores J85, mayor capacidad de combustible y ocho puntos duros bajo las alas. En el sureste asiático demostró que un avión pequeño podía llevar bombas, cohetes y una minigun de 7,62 mm con precisión a baja altura.

Su esencia es la guerra de baja intensidad: pistas cortas, mantenimiento espartano, visibilidad excelente y una envolvente de vuelo benigna. Esa receta, útil en junglas y arrozales, encajó después en montañas, selvas y costas centroamericanas.

Por qué sigue volando en la región

En Honduras y El Salvador, la ecuación operativa favorece a los aviones sencillos que pueden despegar rápido, atacar con precisión razonable y volver a la línea el mismo día. “No necesitamos un caza de quinta generación para perseguir avionetas o apoyar a tropas; necesitamos algo que funcione hoy”, admite un técnico aeronáutico.

Entre los factores que sostienen su vigencia:

Coste por hora de vuelo relativamente bajo , con logística conocida y abundantes repuestos canibalizados o donados.

Rendimiento en pistas cortas y calor tropical, con buena capacidad de carga para bombas no guiadas y cohetes.

Cabinas dobles útiles para entrenamiento y misiones de observación armada.

Perfil de amenaza regional limitado, donde rara vez se requieren sensores o misiles sofisticados.

Cómo se emplea hoy

La misión típica combina vigilancia a baja cota con presencia disuasiva. El avión puede merodear sobre un área, verificar un objetivo y atacar con armamento convencional si es necesario. En ejercicios binacionales y patrullas diurnas, su silueta compacta y su ruido característico siguen marcando territorio.

En labores de apoyo cercano, las tripulaciones valoran la estabilidad a baja velocidad y la respuesta directa de los motores. “Puedes colocar una bomba donde la necesita la infantería y todavía tener combustible para regresar sin prisa”, comenta un exjefe de escuadrón.

Modernizaciones discretas y mantenimiento

Con los años se han incorporado radios seguras, GPS/INS comerciales, compatibilidad con gafas de visión nocturna y pequeñas pantallas multifunción. Nada revolucionario, pero suficiente para mejorar la conciencia situacional.

El talón de Aquiles es la edad de las células: corrosión, fatiga y cableado. Aquí pesan los talleres locales, los programas de cooperación internacional y la práctica de canibalizar aeronaves para mantener otras en servicio. Los motores J85, comunes a otros tipos, facilitan la obtención de partes.

Limitaciones claras, utilidad incuestionable

Sin radar moderno ni autoprotección robusta, el aparato no está hecho para entornos SAM densos ni combate aire-aire. Depende de buen tiempo o guiado desde tierra para acertar con armamento no guiado, y su aviónica es básica frente a plataformas turboprop de nueva generación.

Aun así, en misiones de interdicción de narcotráfico, control del espacio aéreo y apoyo a fuerzas de seguridad, su combinación de costo, disponibilidad y efecto psicológico sigue pesando. “Si lo cuidas, te cuida”, dice un mecánico veterano con una sonrisa.

El dilema del reemplazo

La pregunta no es si algún día saldrá de servicio, sino con qué y cuándo. Opciones comunes incluyen turboprops de ataque ligero, entrenadores avanzados armados o drones de patrulla con persistencia superior. Cada alternativa trae compromisos: más electrónica pero más costo; más autonomía pero menos carga útil; mejor precisión pero cadenas logísticas más complejas.

En economías presionadas, la decisión rara vez es puramente técnica. Cuenta la política de defensa, la cooperación externa y la urgencia de misiones cotidianas. Hasta que ese equilibrio cambie, el viejo bimotor seguirá despegando con su firma de queroseno y metal, recordando que, a veces, lo “suficientemente bueno” es precisamente lo que hace el trabajo.