Contreras cuestiona informe financiero de Nasralla y anuncia revisión interna ante tensiones en el PL

Roberto Contreras, al frente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, puso en tela de juicio el balance financiero que presentó Salvador Nasralla y adelantó una revisión interna destinada a aclarar la manera en que se gestionaron los recursos durante la campaña electoral de 2025.

El dirigente liberal afirmó que el Partido Liberal ya entregó ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) la documentación vinculada a los fondos que la propia organización administró de forma directa. No obstante, dejó claro que se distanció de los recursos que, en su explicación, quedaron bajo la responsabilidad de la estructura encargada de la campaña presidencial.

El dirigente liberal señaló que los fondos recolectados en la zona norte y las distintas aportaciones de contribuyentes fueron administrados por la Comisión Nacional de Campaña y su tesorero, conforme a las normas vigentes durante la campaña. En este momento, Contreras informa que se llevará a cabo una revisión del manejo financiero para esclarecer qué sucedió con dichos recursos.

El tema vuelve a poner a Nasralla en el centro de la polémica luego de las acciones de la UFTF relacionadas con la fiscalización de los gastos electorales de 2025. Mientras Nasralla ha rechazado haber cometido irregularidades y anunciado que defenderá su posición por la vía legal, dentro del Partido Liberal ya se habla de revisar las cuentas y poner los números sobre la mesa.