Mel Zelaya celebra su cumpleaños y afirma que LIBRE está más vivo que nunca, desmintiendo la división con Rixi Moncada

La exmandataria Xiomara Castro y el expresidente y coordinador general del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Manuel Zelaya Rosales, difundieron un mensaje grabado desde el interior de una iglesia en México, dirigido a la militancia de su instituto político y al pueblo hondureño.

En la grabación, llevada a cabo este 20 de septiembre, tanto Castro como Zelaya expresaron su gratitud a Dios y a quienes les han brindado respaldo y mensajes de felicitación. Zelaya Rosales subrayó la continuidad de LIBRE con una estructura organizada en cada municipio, barrio, aldea y zona rural del país, y convocó a la dirigencia del partido a mantener la unidad y a permanecer movilizados en las calles para defender sus derechos ante los organismos electorales.

Del mismo modo, el coordinador de LIBRE negó de forma categórica los rumores sobre presuntas diferencias o fisuras internas con Rixi Moncada, aseguró que esas versiones carecen de fundamento y reiteró la cohesión existente dentro de la organización antes de rematar con la consigna “¡Hasta la victoria siempre!”.