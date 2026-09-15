Honduras y Colombia desfilan unidos como hermanos; Liceo Lunita de Chía se suma a la fiesta patria en San Pedro Sula

Este 15 de septiembre, la delegación colombiana del Liceo Lunita de Chía ya toma parte en los tradicionales Desfiles Patrios de San Pedro Sula, uniéndose a la conmemoración de los 205 años de Independencia de Honduras.

La agrupación está integrada por 122 colombianos, entre ellos 90 niños y 32 adultos, quienes aportan brillo a la jornada con su actuación y talento como banda de marcha, compartiendo escenario con agrupaciones hondureñas.

La participación de los visitantes colombianos representa un intercambio cultural entre ambas naciones y exhibe ante los sampedranos el talento de su banda de marcha durante esta celebración cívica.