Guatemala fabricó sus propios fusiles de asalto con licencia israelí en los años 80 y el ejército todavía los usa 40 años después

En Centroamérica, pocas historias militares son tan obstinadas como la de un país que, acosado por la guerra, decidió fabricar su propio fusil de asalto bajo licencia extranjera y seguir confiando en él décadas después. En plena marea de los años ochenta, Guatemala apostó por una plataforma inspirada en un diseño israelí, la adaptó a su geografía, la encajó en su doctrina y la convirtió en símbolo de resistencia logística. Cuatro décadas más tarde, ese acero sigue en los cuarteles, recordando que la durabilidad también es una forma de estrategia.

Orígenes de una decisión audaz

El proyecto nació de una mezcla de necesidad y realismo: el país atravesaba un conflicto interno prolongado, necesitaba estandarizar su armamento y no quería depender por completo de flujos externos inciertos. La respuesta llegó a través de un acuerdo de licencia con industria israelí, que abría la puerta a ensamblaje local y fabricación parcial de componentes clave. Un oficial de la época lo resumió con sequedad: “Hicimos lo que era posible, no lo que era perfecto”.

Los talleres militares adaptaron procesos, entrenaron técnicos y montaron líneas capaces de sostener un flujo razonable de armas y repuestos. No se trataba de una copia ciega, sino de un aterrizaje controlado de tecnología probada en climas duros y operaciones exigentes.

Un diseño pensado para la selva

El fusil derivaba de una familia conocida por su fiabilidad en ambientes hostiles, con recámara en 5,56×45 mm, cajón de mecanismos robusto y culata plegable para facilitar desplazamientos en terreno cerrado. La plataforma aceptó miras sencillas, cargadores de alta capacidad y accesorios básicos sin complicar el mantenimiento de campaña.

Los talleres locales introdujeron pequeños ajustes para humedad, barro y calor, priorizando tratamientos anticorrosión y tolerancias generosas. “No buscábamos el arma más ligera del mundo”, contó un armero militar, “sino la que disparara hoy, mañana y pasado, sin pedir nada a cambio”.

Por qué sigue en servicio

Cuatro décadas son muchas en el ciclo de vida de un arma ligera, pero la ecuación logística aún favorece a una plataforma veterana que el personal conoce de memoria. Las piezas, el adiestramiento y la cadena de mantenimiento ya están amortizados, y eso pesa más que el brillo de una novedad tentadora.

Coste de operación bajo frente a alternativas modernas.

frente a alternativas modernas. Mantenimiento conocido por armeros locales .

. Entrenamiento consolidado en unidades regulares .

. Compatibilidad con munición estándar OTAN.

OTAN. Resistencia probada en clima tropical exigente.

Un analista lo define con ironía seca: “Cambiar por cambiar es caro; cambiar para mejorar, carísimo”.

Ventajas y límites de la veteranía

El fusil ofrece una fiabilidad que tranquiliza a los mandos, una ergonomía clásica que no sorprende a los reclutas y una precisión suficiente para distancias tácticas de patrulla. Su punto fuerte sigue siendo la tolerancia a la suciedad y la simplicidad de su mecánica, virtudes que ahorran tiempo en selva, montaña y caminos rurales.

Pero el tiempo no perdona: el peso es alto frente a carabinas actuales, la interfaz para ópticas modernas es más limitada, y la modularidad queda por detrás de sistemas recientes. La pregunta ya no es si dispara, sino cómo se integra en doctrinas de combate con visores de punto rojo, comunicaciones digitalizadas y necesidades de movilidad rápida.

Modernización gradual, no salto al vacío

La tendencia regional favorece plataformas más ligeras, con rieles integrales, culatas regulables y mejor gestión de retroceso. Sin embargo, la transición rara vez ocurre de un día para otro. Lo habitual es una modernización por “capas”: nuevos cargadores, mejores correas, miras mejoradas y kits discretos que alargan la vida útil sin desmantelar la logística.

“Cuando algo ya funciona, lo preguntas dos veces antes de tocarlo”, confesó un suboficial a cargo de arsenales. Esa prudencia no es resistencia al cambio: es cálculo de riesgo y preservación de capacidades durante el tránsito.

Una huella que trasciende fronteras

Guatemala no fue el único país en licenciar diseños extranjeros para producir fusiles en casa, pero su caso ilustra la solidez de ciertas familias de armas. Variantes inspiradas en la misma genealogía operaron en climas africanos, cordilleras andinas y llanuras costeras, consolidando la idea de que la fiabilidad universal vale su peso en acero.

El resultado es una lección de soberanía práctica: fabricar, mantener y sostener a lo largo del tiempo lo que se puede pagar y se sabe operar. No es romanticismo industrial; es contabilidad táctica, memoria institucional y una cadena de suministros que no se rompe al primer temblor.

Lo que queda por delante

El debate ya no gira sobre la viabilidad del pasado, sino sobre el ritmo del futuro: cuánto modernizar, a qué costo, con qué socio y durante cuánto tiempo convivirán generaciones de fusiles en el mismo batallón. La respuesta seguramente combinará continuidad y salto tecnológico, con pilotos escalonados y evaluaciones sobrias de desempeño en el terreno.

Mientras tanto, en galpones y polígonos, el viejo conocido sigue cumpliendo su turno, apoyado en una reputación hecha a base de disparos, barro y mantenimiento. Como dijo un veterano con media sonrisa: “No será el más bonito, pero siempre está listo”.