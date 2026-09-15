Alerta en Sinaloa: Se suspende el Grito de Independencia en Escuinapa por duelo y hechos violentos

El gobierno municipal de Escuinapa, en Sinaloa, anunció la cancelación de la ceremonia del Grito de Independencia que estaba prevista para la noche del 15 de septiembre, en medio de un entorno de violencia y preocupación entre los habitantes del municipio.

La decisión fue confirmada este lunes 14 de septiembre por el alcalde Víctor Díaz Simental, quien explicó que no existe ánimo entre la población para realizar una celebración de gran tamaño.

Aunque afirmó que hay presencia de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, añadió que también se tomaron en cuenta los comentarios y solicitudes recibidos por parte de los ciudadanos.

“No hay ánimo; a mi parecer, las condiciones de seguridad para ese tipo de eventos sí existen, pues hay una marcada presencia de seguridad pública”, declaró el alcalde, al referirse a la presencia de policías municipales, estatales y federales.

De acuerdo con el presidente municipal, las autoridades recibieron señalamientos de los habitantes, tanto de forma personal como a través de las redes sociales, en los que manifestaron su rechazo a realizar la celebración.