Honduras totaliza 4.356 denuncias por ciberdelitos desde 2020 hasta agosto de 2026

Entre 2020 y agosto de 2026, Honduras acumuló un total de 4,356 denuncias por ciberdelitos, según un análisis de Honduras Verifica elaborado a partir de datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad.

Los registros evidenciaron un crecimiento sostenido de estas denuncias en los años recientes y sugirieron la posibilidad de que 2026 termine superando las cifras de periodos anteriores. Hasta el 24 de agosto, las autoridades tenían contabilizados 808 ciberdelitos.

Entre 2020 y agosto de 2026 se registraron 33 denuncias por pornografía infantil y otras 39 por contacto con menores con finalidad sexual mediante medios electrónicos.

El acceso de niños y adolescentes a redes sociales, teléfonos celulares, computadoras y tabletas también puede exponerlos a distintas formas de violencia y delitos sexuales.

En lo que respecta a la pornografía infantil, el mayor número de denuncias se registró en 2021, con ocho casos.

Las denuncias por contacto con menores con finalidad sexual mediante medios electrónicos alcanzaron su punto máximo con ocho casos en 2021, ocho en 2022 y ocho en 2024. La información corresponde a denuncias presentadas por las autoridades y no implica que todos los casos hayan derivado en una condena.

Qué dispone el Código Penal

El artículo 253 del Código Penal sanciona a quien, mediante tecnologías de información y comunicación, proponga a un menor de 14 años un encuentro con el propósito de realizar actividades sexuales, cuando la propuesta incluya actos dirigidos a concretar ese encuentro.

La pena puede aumentarse cuando exista coacción o intimidación. Entre las modalidades registradas por la Secretaría de Seguridad también figura el descubrimiento y revelación de secretos, contemplado en el artículo 272 del Código Penal.

Entre 2021 y agosto de 2026 se contabilizaron 107 denuncias por estas conductas. Los registros fueron de 10 casos en 2021, 17 en 2022, 20 en 2023, 14 en 2024, 30 en 2025 y 16 durante 2026 hasta agosto.