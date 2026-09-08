El tanque argentino que ningún otro país quiso comprar cumple más de 40 años en servicio y sigue sin sustituto

Durante más de cuatro décadas, el TAM ha sido el corazón de la caballería blindada argentina. Nació como una solución nacional a un problema muy concreto: operar un carro de combate ágil, con logística asumible y rendimiento suficiente para las llanuras del país. A pesar de su larga vida, su relevo sigue en el aire, y el blindado continúa rodando entre modernizaciones parciales, presupuestos ajustados y nuevas amenazas.

Orígenes pensados en casa

El proyecto tomó forma en los años 70, cuando Argentina buscó un tanque de peso medio que pudiera producirse localmente con transferencia de tecnología. En sociedad con la alemana Thyssen-Henschel, se eligió la plataforma del IFV Marder como base mecánica, y se diseñó un casco específico con torreta de 105 mm. La fabricación se concentró en TAMSE, con un lote que rondó las dos centenas, suficiente para dotar a varias brigadas.

“Era un vehículo para ‘pegar y moverse’ en distancias largas”, se repite aún en los círculos de blindados. No pretendía competir con los pesos pesados de la Guerra Fría, sino ofrecer movilidad estratégica en rutas extensas y terrenos blandos.

Diseño: ligereza con dientes

Con algo más de 30 toneladas, el TAM prioriza la movilidad sobre el blindaje. Su protección es de acero soldado, adecuada contra fragmentación y munición ligera, pero no pensada para choques frontales con carros pesados. La suspensión de barras de torsión y un motor diésel de origen alemán le dan una velocidad en carretera notable y una autonomía apreciable para maniobrar en el interior del país.

El cañón de 105 mm, derivado de la familia L7, fue durante años un estándar occidental, con variedad de munición APFSDS y HEAT. “Su fuego era preciso para la época”, se suele escuchar, aunque hoy el salto global a calibres 120/125 mm marca otra liga.

¿Por qué nadie más lo quiso?

A diferencia de otros diseños medianos, el TAM no encontró compradores externos. Las gestiones con países de la región o del Medio Oriente no cristalizaron, y el programa quedó como producto exclusivo argentino. Las razones combinan técnica, política y mercado:

Competía con excedentes más baratos (Leopard 1, T-55/62), tenía blindaje ligero frente a MBT maduros, y requería soporte industrial que pocos clientes podían montar sin escala ni garantías logísticas.

En palabras que se han repetido desde entonces: “No era un tanque malo, era un tanque para una necesidad muy específica”. Esa especificidad jugó en contra a la hora de venderlo en un mundo con preferencias por estándares comunes y cadenas de repuestos ya asentadas.

Modernizaciones que estiran la vida

Para mantenerlo vigente, Argentina impulsó ciclos de modernización como el TAM 2C, con ópticas térmicas, control de tiro digital, estabilización mejorada y comunicaciones seguras. También se evaluó un paquete 2IP, con blindaje agregado de tipo modular. Entre prototipos, contratos escalonados y restricciones fiscales, la actualización avanza a ritmo gradual.

Estas mejoras buscan el salto “ver de noche, pegar primero, moverse rápido”. En un escenario de combate moderno, donde proliferan drones, misiles ATGM y artillería de precisión, la conciencia situacional y la firma reducida importan tanto como el calibre.

Lo que puede y lo que no

En tareas de defensa territorial, presencia disuasiva y entrenamiento conjunto, el TAM aún ofrece valor operativo. Su bajo peso facilita puentes, rutas y logística de campaña, con costes que no se disparan como en un MBT de 60 toneladas. “Si se usa donde brilla, rinde”, apuntan voces técnicas.

Pero sus límites son claros: blindaje contenido, potencia de fuego de 105 mm cada vez más exigida, y protección frente a amenazas de nueva generación. Sin una modernización profunda en sensores, supervivencia y conectividad C2, su margen de supervivencia en combates de alta intensidad se reduce de forma notable.

El reemplazo que no llega

A lo largo de los años, Buenos Aires barajó opciones usadas o compras en consorcio: desde Leopard 2A4 de segunda mano hasta carros nuevos asiáticos, pasando por paquetes de apoyo que implicaban transferencia industrial. Las variables son conocidas: restricciones presupuestarias, disponibilidad real en mercados estrechos y compatibilidad doctrinal con el resto de la fuerza.

Mientras tanto, “modernizar lo que hay” se impone como realismo. Un lote significativo con estándar 2C, más munición optimizada y una red de mantenimiento sólida, permitiría cubrir la década próxima con un blindado competitivo en misiones adecuadas.

Una lección de adaptación

La historia del TAM habla de un país que buscó autonomía, integró tecnología foránea y la moldeó a su geografía. Es también la historia de cómo los programas de defensa necesitan escala, socios y continuidad financiera para sobrevivir a los vaivenes del mercado.

“Cada ejército pelea con el tanque que puede sostener”, dice un mantra no escrito de los planificadores militares. Cuatro décadas después, el blindado argentino confirma esa máxima: sigue en primera línea, no porque sea el más vistoso, sino porque aún puede hacer bien aquello para lo que fue pensado. Con las mejoras correctas y un uso inteligente, puede seguir siendo útil en un mundo que cambia más rápido que los presupuestos.