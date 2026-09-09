Médicos responden a Asfura tras declaraciones sobre la ejecución de pagos al finalizar el conflicto

El doctor Héctor Carranza, pediatra, se refirió a las declaraciones del presidente Nasry Asfura y afirmó que “el conflicto tiende a hacerse efectivo a través de los pagos”, en medio de la coyuntura que atraviesa el sector.

Carranza sostuvo que los trabajadores que ya han cumplido con sus funciones deben recibir su salario. “A las personas que han trabajado corresponde pagarles el sueldo. Solo están colocando obstáculos en esta situación y queremos una respuesta”, declaró, al exigir una solución y claridad respecto a los pagos pendientes.