Harto de esperar, un vecino de Kennedy rellena por sí mismo el socavón que amenaza con tragarse su casa

25 de septiembre de 2026

Con una pala en la mano y temiendo que su vivienda termine desplomándose, un vecino de la colonia Kennedy decidió actuar por iniciativa propia y dio inicio al relleno del enorme socavón que mantiene en vilo a varias familias del sector.

El hombre, preocupado por el avance del hueco y el riesgo para su casa, realiza estas labores por sus propios medios mientras los residentes siguen esperando una solución para contener el deterioro de la zona.

La situación refleja la angustia que viven los vecinos, quienes temen que, si no se interviene a tiempo, el socavón continúe creciendo y termine provocando el colapso de más viviendas.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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