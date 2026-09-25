Tommy anuncia que fondos incautados al crimen podrían fortalecer la Policía, Fiscalía, CSJ y FFAA

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que se está evaluando una reforma destinada a permitir que los fondos económicos incautados al crimen organizado, aunque siguen en proceso judicial, puedan destinarse para fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.

Según explicó Zambrano, en la actualidad estos fondos no pueden utilizarse hasta que exista una sentencia condenatoria firme, por lo que permanecen bajo administración durante la continuación de los procesos correspondientes.

La propuesta que se analiza buscaría que recursos provenientes de bienes o dinero incautado puedan destinarse a instituciones como la Policía Nacional, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y Fuerzas Armadas, con el objetivo de fortalecer sus capacidades operativas.

“Existe una gran cantidad de dinero incautado que está en trámite y el Gobierno no puede hacer uso de él; sólo podrá emplearse cuando se dicte una sentencia condenatoria”, explicó el titular del Legislativo.

Zambrano añadió además que, en caso de que posteriormente una resolución judicial ordene devolver los recursos a sus propietarios, la Secretaría de Finanzas podría reponer el dinero correspondiente.