Trump describe su encuentro con Xi Jinping como muy productivo y anuncia nuevas reuniones para este año

El encuentro entre Trump y Xi fue descrito por el presidente estadounidense como sumamente provechoso, afirmando ante la prensa que se avecinan tiempos promisores para las relaciones con China.

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¿Taiwán, punto de discusión?

Tomaron té juntos

Las declaraciones de Donald Trump se produjeron este viernes en un marco en el que los dos mandatarios compartían una taza de té en la Casa Blanca, acompañados de las primeras damas, Melania Trump y Peng Liyuan.

En el transcurso del encuentro, Xi Jinping sugirió la posibilidad de realizar dos nuevos encuentros bilaterales antes de cerrar el año: la reunión de la APEC en China y la cumbre del G20 en Estados Unidos, además de formalizar una invitación a la pareja presidencial de Estados Unidos para visitar suelo chino.

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En el marco de las conversaciones, el presidente estadounidense propuso renombrar la idea de inteligencia artificial con el término “superinteligencia”, al considerarlo más adecuado para describir esta tecnología.

Por otra parte, el programa oficial prevé conducir a Xi Jinping a los Archivos Nacionales para inspeccionarle documentos fundacionales como la Declaración de Independencia, la Constitución y la Carta de Derechos, una actividad que marcaría el cierre definitivo de la visita de tres días.

Taiwán, ¿tema en la conversación?

La visita a los Archivos Nacionales forma parte de las conmemoraciones por el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos. Analistas citados por la agencia Reuters indicaron que la delegación china podría mostrar especial interés en revisar documentos históricos vinculados a la decisión adoptada por Washington en 1979 para reconocer oficialmente a la República Popular China en lugar de Taiwán.

La jornada del viernes continuó una serie de actos protocolares que comenzaron la noche previa con una cena de gala en la Casa Blanca, a la que asistieron destacados directivos del sector tecnológico.

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De igual manera, Trump propició a Xi un recorrido privado por las instalaciones de la Casa Blanca, mientras que Melania Trump y Peng Liyuan realizaron, en paralelo, una visita al Museo Nacional de Arte Asiático del Smithsonian.

Durante su permanencia en la capital estadounidense, ambos jefes de Estado llevaron a cabo además una reunión privada de 90 minutos. De acuerdo con comunicados del gobierno chino, discutieron asuntos de la agenda geopolítica global, como la situación en Oriente Medio, el conflicto en Ucrania y la seguridad en la península coreana, a la espera de que la Casa Blanca ofrezca mayores detalles sobre los acuerdos alcanzados.