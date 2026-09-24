El ejército más pequeño del mundo tiene 135 soldados y todos tienen que ser suizos solteros y católicos

Bajo los muros vaticanos, un cuerpo militar tan pequeño como singular custodia al Pontífice con una mezcla de tradición y eficacia. Sus filas son estrechas, sus reglas estrictas y su simbolismo poderoso. En una época de ejércitos gigantescos y tecnología omnipresente, este destacamento demuestra que el tamaño no es sinónimo de peso histórico.

Son jóvenes, discretos y notablemente disciplinados. Su presencia, con colores renacentistas y alabardas relucientes, contrasta con su entrenamiento contemporáneo y su misión sobria: proteger al Papa y a la Santa Sede. “Nuestra tradición no nos hace antiguos; nos exige ser más excelentes”, dice a menudo un veterano de la unidad.

Orígenes y misión

Fundado en 1506 por el papa Julio II, este cuerpo llega a Roma desde los Alpes suizos por su fama de lealtad y valentía. Desde entonces, su historia está marcada por episodios dramáticos, como el Saco de Roma de 1527, cuando decenas de guardias dieron su vida para salvar a Clemente VII. Esa memoria dolorosa es, hasta hoy, brújula moral y pulso cotidiano.

Su función es doble: ceremonial y operativa. Custodian accesos, controlan flujos de visitantes y protegen a dignatarios en actos públicos con protocolos de seguridad comparables a los de cualquier servicio de protección moderno. Aunque su contingente ronda apenas los 135 miembros, su despliegue es metódico, su cadena de mando clara y su respuesta, cuando hace falta, rápida.

Requisitos implacables

El acceso es restringido y muy selectivo. Se exige ciudadanía suiza, fe católica y estado civil soltero al incorporarse. Además de su convicción religiosa, los aspirantes deben acreditar formación militar básica en Suiza y un nivel educativo sólido. La estatura mínima es exigente y la franja de edad, acotada. Con el tiempo, y bajo condiciones estrictas, algunos obtienen permiso para casarse y formar familia.

Ciudadanía suiza, confesión católica y estado civil soltero al ingreso

y estado civil al ingreso Servicio militar básico suizo y diploma académico o profesional

o profesional Excelente historial de conducta y aptitud física probada

y aptitud física Dominio de lenguas nacionales suizas y uso cotidiano del italiano

“Servimos al Sucesor de Pedro con honor y con la vida si fuese necesario”, resume el espíritu del juramento que cada año pronuncian los nuevos reclutas.

Entre alabardas y armas modernas

El uniforme de franjas azules, rojas y doradas evoca el Renacimiento, pero el entrenamiento es rigurosamente actual. La alabarda es símbolo y herramienta ceremonial; detrás de ella hay pistolas, subfusiles y tácticas de protección cercana. La instrucción incluye tiro, defensa personal, evacuaciones médicas, control de multitudes y comunicación bajo estrés.

La disciplina lingüística también es vital: el alemán suizo es frecuente en la caserna, mientras el italiano reina en la operativa diaria. “La tradición nos da identidad; la preparación nos da confianza”, comenta un instructor al finalizar una sesión de tiro y maniobra.

Vida cotidiana en el Vaticano

La caserna se encuentra a pocos pasos de la Residencia papal. Los turnos se alternan entre puestos estáticos de control, patrullas discretas y servicios de acompañamiento en audiencias y ceremonias. Cuando Roma duerme, la rutina sigue: radios en silencio, ojos atentos y protocolos que se repasan como un rosario.

Fuera de servicio, muchos estudian idiomas, perfeccionan habilidades técnicas o realizan actividades caritativas. “Roma es un aula abierta; se aprende historia, cultura y humanidad cada día”, confiesa un cabo entusiasmado. La convivencia, marcada por el sentido del humor alpino y la cortesía italiana, forja amistades profundas que a menudo perduran más allá del servicio.

Ceremonias y símbolos

Cada 6 de mayo, el juramento en el Patio de San Dámaso recuerda a los caídos de 1527. La ceremonia es sobria, la emoción es intensa. Las manos se alzan, se jura fidelidad al Papa y a sus sucesores, y el eco de los pasos sobre la piedra habla de siglos de continuidad.

El casco, inspirado en modelos renacentistas, se elabora hoy con técnicas modernas que aligeran peso y mejoran protección. El mito de que el diseño del uniforme sea de Miguel Ángel es más leyenda que documento; su forma actual se consolidó a inicios del siglo XX, tomando como guía el arte y la heráldica de época. En cualquier caso, la estética no es mero adorno: es un lenguaje de autoridad, pertenencia e historia.

Un futuro que mira a la tradición

El cuerpo avanza con paso cauto hacia la modernización: mejoras en cuarteles, actualización de equipos y formación continua. Se debaten ajustes de plantilla y nuevas necesidades de seguridad, siempre sin perder la columna vertebral: la proximidad al Papa y un código de honor centenario.

En un mundo cambiante, su respuesta es sencilla y firme: “Ser pequeños nos obliga a ser más buenos”. Entre murallas milenarias y plazas abarrotadas, su silueta multicolor sigue recordando que la fidelidad, cuando es total, no necesita grandes números para ser inmensa.