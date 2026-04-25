Guatemala presenta lista de seis candidatos al cargo de fiscal general tras orden judicial

La Comisión de Postulación para el cargo de fiscal general de Guatemala autorizó este viernes una nueva lista de seis aspirantes para desempeñar el cargo en el periodo 2026-2030, tras una orden de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, que obligó a rehacer la revisión de los expedientes.

La nómina recién elaborada será enviada al presidente Bernardo Arévalo de León para la elección; experimentó un cambio significativo al excluir a la abogada Zoila Morales Valdizón, quien, según varios analistas, era la candidata con mayor respaldo para ser designada por el mandatario, frente a otros con antecedentes en su historial respecto a la actual fiscal general, Consuelo Porras, acusada de corrupción.

En vez de Morales Valdizón, la Comisión de Postulación eligió a Carlos Alberto García Alvarado, actual fiscal del Ministerio Público (Fiscalía), quien consiguió integrarse a la lista definitiva.

La designación del fiscal general en Guatemala

La reevaluación de los 48 aspirantes se produce tras que la Corte de Constitucionalidad invalidara la primera selección, al indicar que se acreditó de forma incorrecta la experiencia profesional de ciertos jueces para integrar la lista de candidatos que buscan dirigir la Fiscalía en los próximos cuatro años.

Los candidatos finalistas son Julio César Rivera Clavería, Néctor Guilebaldo de León, Beyla Estrada Barrientos, Gabriel Estuardo García Luna, Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio.