Accidente de tránsito entre dos motocicletas deja a una persona lesionada en Talanga, Francisco Morazán

Se registró en Talanga, en el departamento de Francisco Morazán, un choque entre dos motocicletas que dejó como saldo a una persona lesionada. En el percance estuvo involucrada una motocicleta Yamaha modelo Crux, de color azul y sin placa, conducida por una mujer de 35 años de edad, residente en la colonia Carias y Rodríguez de Talanga. La conductora presentó laceraciones leves en la extremidad superior izquierda, por lo que recibió atención prehospitalaria en el lugar del incidente, sin que fuera necesario su traslado a un centro asistencial.

En el mismo hecho participó una motocicleta Yamaha FZ, color negro y sin placa, conducida por un hombre de 36 años de edad, originario de la aldea El Tablón, Cedros. Según el reporte, el conductor resultó ileso tras el accidente, sin presentar lesiones que requirieran atención médica.