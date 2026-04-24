El periodismo deportivo lamenta la muerte de David Chavarría

24 de abril de 2026

El veterano narrador de béisbol y comentarista deportivo, José David Chavarría, cerró su trayectoria vital tras haber atravesado un periodo de convalecencia durante los años recientes.

Chavarría, que ejerció como jugador de béisbol y de softbol, se destacó por su habilidad para narrar estas disciplinas, desempeñando esa función en medios relevantes como Televicentro y Canal 8, así como en las transmisiones radiales del Centenario Olimpia de Béisbol.

Durante largas temporadas trabajó como productor de 5 Deportivo, desempeñándose también como asistente de Salvador Nasralla; además, era la voz de los deportes en Hoy Mismo y en Deportes TN5 Matutino.

Más adelante condujo las coberturas deportivas de Abriendo Brecha y, posteriormente, asumió la dirección de Deportes en TNH bajo la administración de Porfirio Lobo Sosa, y formó parte también del equipo durante la gestión de Juan Orlando Hernández.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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