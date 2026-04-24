El periodismo deportivo lamenta la muerte de David Chavarría

El veterano narrador de béisbol y comentarista deportivo, José David Chavarría, cerró su trayectoria vital tras haber atravesado un periodo de convalecencia durante los años recientes.

Chavarría, que ejerció como jugador de béisbol y de softbol, se destacó por su habilidad para narrar estas disciplinas, desempeñando esa función en medios relevantes como Televicentro y Canal 8, así como en las transmisiones radiales del Centenario Olimpia de Béisbol.

Durante largas temporadas trabajó como productor de 5 Deportivo, desempeñándose también como asistente de Salvador Nasralla; además, era la voz de los deportes en Hoy Mismo y en Deportes TN5 Matutino.

Más adelante condujo las coberturas deportivas de Abriendo Brecha y, posteriormente, asumió la dirección de Deportes en TNH bajo la administración de Porfirio Lobo Sosa, y formó parte también del equipo durante la gestión de Juan Orlando Hernández.