Trump llega a Pekín mientras crecen las tensiones entre Estados Unidos y China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emprendió una visita oficial a Pekín con el objetivo de sostener un encuentro con Xi Jinping, líder de la República Popular China, en un marco caracterizado por crecientes fricciones políticas, comerciales y de seguridad entre las dos potencias, según el diario El Mundo.

La visita tiene como finalidad abordar cuestiones fundamentales de la relación entre Estados Unidos y China, con especial énfasis en el terreno comercial y en la seguridad internacional, aunque las expectativas de lograr pactos concretos resultan moderadas a causa de las divergencias persistentes entre los ejecutivos de ambos países.

Según las informaciones disponibles, la visita sucede dentro de un marco de competencia cada vez más intensa entre Washington y Pekín, situación que ha suscitado inquietud en diversos sectores económicos y círculos diplomáticos a nivel internacional.

Analistas internacionales citados por el medio sostienen que este encuentro representa un intento de abrir un canal de diálogo para disminuir las fricciones, aunque no implicaría de inmediato una mejora sustancial en las relaciones bilaterales.

Realizado por: Daniela Rivera