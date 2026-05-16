Brasil: el interés de los jóvenes por votar cae más de un 20% respecto a 2022

El panorama del voto juvenil en elecciones Brasil registra un descenso notable, pasando de la movilización histórica de 2022 a una caída de más del 20 % en el interés de los jóvenes por acudir a las urnas. Datos preliminares del Tribunal Superior Electoral (TSE) corroboran este desplome de cara a las elecciones presidenciales.

Este tránsito de una participación masiva hacia el desapego obedece a una mezcla de obstáculos logísticos, cansancio social y una reconfiguración de las identidades políticas.

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Entre las causas se cuentan las trabas administrativas: En 2022, el trámite para obtener el título de votante fue completamente digital. En la actualidad, la obligatoriedad de realizar la biometría presencial produce considerables dificultades logísticas.

Otra de las causas de la caída en la votación es el efecto pospandemia: Analistas de entidades como Politize, señalan que el impulso activista que emergía desde 2013 se interrumpió por la pandemia, dando paso a una etapa dominada por la desconfianza sistémica hacia las instituciones.

Además, se suma un desencanto estratégico: A diferencia de la campaña de 2022, que recibió el apoyo masivo de celebridades e incentivos centrados en la agenda climática, hoy no se observa una movilización social unificada. Partes progresistas han moderado su convocatoria ante el auge de corrientes conservadoras dentro de este segmento demográfico.

¿Desinterés general antes de las elecciones en Brasil?

Según Gabriel Marmentini, director de la organización Politize!, el umbral clave de la involucración juvenil en la política se ubica en las masivas protestas de 2013.

Explica que este fenómeno, que congregó a los millennials de todo el país, propició años de crecimiento sostenido del activismo, con ONG y movimientos estudiantiles que lograron una conexión auténtica con los jóvenes, quienes vieron en la política una vía de esperanza para transformar su realidad.

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Pandemia que lo cambió todo

Sin embargo, este impulso ascendente se vio drásticamente interrumpido por la pandemia de 2020, que actuó como un catalizador de desorden social y agotamiento mental.

Gabriel describe el periodo pospandemia como una fase dominada por la incredulidad, donde el ímpetu de años anteriores fue reemplazado por una desconfianza sistémica hacia las instituciones.

De acuerdo a esta misma encuesta, las instituciones políticas del país sudamericano están atravesando una crisis de legitimidad: el 57 % de los jóvenes no confía en los partidos políticos, siendo estos los pilares fundamentales de la democracia representativa.

Entonces, “¿cómo vas a votar si no logras traducir ese deseo de participación política en la política institucional?”, pregunta Helena Salvador, quien cree que los jóvenes tienen “interés por los temas” pero no se identifican con la democracia «así como está».

“Es la mediación lo que falta: llevar esa inquietud de la juventud por la política hacia la política institucional. Quienes tendrían que tender ese puente, naturalmente, son los partidos políticos, tanto en el aspecto de llamar a votar como de presentarse como candidatos”, explica.

¿Cómo afectará en el futuro?

El alejamiento juvenil no es solo estadístico; es una amenaza a la calidad de vida. Cuando este segmento se retira del tablero se arriesga a exponerse a políticas creadas por personas que no entienden su realidad y a perpetuar el ciclo de desconfianza en el Estado «con sus propios hijos», cree Gabriel.

Para revertir esta tendencia, sugiere que la política debe infiltrararse donde los jóvenes habitan y demostrarles con «victorias rápidas» -como proyectos de ley locales- que su involucramiento tiene un impacto real en sus comunidades.

Para el especialista, solo mediante una educación cívica que fomente la «autoeficacia» desde la escuela se podrá romper el letargo para evitar que el futuro de Brasil se decida sin sus principales protagonistas.