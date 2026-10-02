Gales da la vuelta ante Noruega en Cardiff y suma sus primeros tres puntos en la Liga de Naciones

La selección de Gales logró su primer triunfo en la presente edición de la Liga de Naciones de la UEFA al vencer 2-1 a Noruega en un choque vibrante disputado en Cardiff. El triunfo permite al conjunto dragón romper una racha de dos derrotas consecutivas y sumar sus primeros puntos en el Grupo A4.

El cuadro noruego adelantó el marcador a los 11 minutos gracias a Oscar Bobb. No obstante, las complicaciones para los visitantes comenzaron después de la salida por lesión del lateral Julian Ryerson. Gales respondió antes del descanso y logró igualar el marcador por mediación de Daniel James, rompiendo así su sequía goleadora en el certamen.

Al inicio de la segunda mitad, la expulsión del defensa nórdico Torbjørn Heggem dejó a Noruega en desventaja numérica y cambió la dinámica del compromiso. Aprovechó la situación Gales para volcarse hacia la ofensiva y consolidar la remontada con un tanto de Neco Williams.

Con este triunfo, Gales iguala a Noruega y Dinamarca con tres puntos en la clasificación del Grupo A4, mientras que Portugal continúa como líder en solitario de la zona, con nueve puntos.