Trump pidió consejo a Grok sobre la posible reacción venezolana antes de la captura de Maduro, según Time

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, consultó en diciembre de 2025 al chatbot de inteligencia artificial Grok, creado por la firma de Elon Musk, acerca de la forma en que los venezolanos podrían reaccionar ante una posible detención del entonces presidente Nicolás Maduro, según lo divulgó este jueves la revista Time.

La consulta se llevó a cabo durante una reunión privada entre Trump y Musk en la Casa Blanca, aproximadamente un mes antes de que las fuerzas estadounidenses detuvieran a Maduro mediante una operación militar en Venezuela, el 3 de enero, según una fuente presente en el encuentro citada por la revista Time.

Trump dedicó varias horas a hacer preguntas a Grok sobre distintos asuntos relacionados con su presidencia y su legado y, en medio de la campaña militar estadounidense contra embarcaciones venezolanas que Washington vinculaba con el narcotráfico, preguntó específicamente cómo reaccionarían los venezolanos si Estados Unidos capturaba a Maduro.

La consulta de Trump

Según la fuente de Time, Grok respondió que Maduro era un «dictador profundamente impopular» y que muchos venezolanos probablemente celebrarían su caída. La información publicada por la revista no señala que el chatbot recomendara directamente capturar al mandatario venezolano.

Cuando la operación estadounidense se produjo el 3 de enero y se registraron celebraciones entre sectores de la población venezolana, Trump quedó impresionado por la capacidad de Grok, según la misma fuente.