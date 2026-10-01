Asfura confirma la compra de un hospital ya operativo y llama a médicos a retomar las atenciones

El presidente Nasry Asfura confirmó que el Gobierno continúa evaluando la posibilidad de adquirir un hospital que ya opera, con la finalidad de disminuir la carga de atención que soporta el Hospital Escuela.

El mandatario señaló que la instalación se ubica en una zona de importancia estratégica y que su incorporación facilitaría una redistribución de servicios y de los pacientes entre las unidades.

De acuerdo con Asfura, la medida encaja en un proceso de transformación del Hospital Escuela, que incluye equipamiento y remodelación para optimizar las condiciones y aumentar la eficiencia en la atención a los pacientes.

Durante sus declaraciones, el presidente también se dirigió a los médicos y les pidió retomar la atención a la población.

“Les estamos cumpliendo; no soy enemigo de los médicos, aquí estamos para trabajar unidos por la salud de la gente”, expresó.

Asfura agregó: “Ayúdenme a cumplirle a la gente y servirle”, al reiterar su llamado a trabajar de manera conjunta para garantizar la atención médica.