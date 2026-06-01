Francia: fallece una persona y se registran más de 700 detenciones por disturbios durante la celebración de la victoria del PSG

Una persona ha muerto y otras dos se encuentran en estado crítico -una de ellas, una joven de 17 años, entre la vida y la muerte- durante las celebraciones en Francia tras la segunda Liga de Campeones del PSG, lograda el sábado frente al Arsenal, un balance humano similar al del año anterior, cuando los parisinos conquistaron su primera Champions.

Del mismo modo, se registraron 57 agentes heridos, así como 219 personas participantes durante las celebraciones, ocho de ellas de carácter grave, según comunicó en rueda de prensa el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

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Los disturbios se han convertido en una tradición en el fútbol francés

El año anterior, cuando el PSG celebró su primera Champions tras golear al Inter de Milán (5-0), las autoridades contabilizaron a nivel nacional dos personas fallecidas durante las celebraciones, al menos 192 heridos (22 de ellos policías y bomberos) y 559 detenciones.

«Lo que se observa es la llegada de individuos que no son fieles seguidores del París Saint-Germain. Los hemos detectado tanto en París como fuera de la capital. Vestidos con camisetas del PSG, pero que ni siquiera miran el partido», lamentó el titular de Interior.

La persona que perdió la vida, cuyo anuncio fue comunicado por la Fiscalía de París y no por el ministerio del Interior durante su comparecencia, es un hombre de 24 años cuya motocicleta habría colisionado frontalmente contra bloques de hormigón en un ramal de salida de la circunvalación, a la altura de la Porte Maillot, en el noroeste de París.

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Dos heridos graves

Además, otra persona, de 17 años, se encuentra en coma tras haber sido apuñalada durante una reyerta en el barrio XVI, en el oeste de París.

Según la Fiscalía, el joven, aturdido, presentaba dos heridas en el ojo y sangraba abundantemente por la boca. Los implicados huyeron de inmediato ante la presencia de los vecinos.

Una segunda persona también se hallaba en estado muy grave por las celebraciones de anoche, aunque su vida no corría peligro, después de que un conductor perdiera el control de su vehículo y se estrellara contra una terraza del distrito X, en el centro de París. En ese mismo incidente, otra persona resultó herida de menor gravedad.