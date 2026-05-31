París eleva sus sueños en Budapest: el PSG, bicampeón de la Champions League tras una dramática tanda de penaltis

El PSG es campeón de la Champions League 2026 y graba su nombre con letras de oro en la historia del fútbol mundial tras proclamarse bicampeón de Europa en el Puskás Aréna de Budapest.

Lo que debes saber: Dos años en la cima

Fallos que pesan en Europa

Dos años en la cima

En una de las finales más cerradas y tensas de la UEFA Champions League, el equipo dirigido por el entrenador español Luis Enrique logró conservar la codiciada “Orejona” al vencer al Arsenal de Inglaterra en una definición por penaltis de alto voltaje, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

La estrategia inicial del técnico Mikel Arteta funcionó de forma casi perfecta para su escuadra británica, que disputaba su primera final continental en veinte años.

Tan solo al minuto seis, el delantero alemán Kai Havertz desató la euforia entre la afición londinense al clavar un remate implacable que superó la resistencia del guardameta Matvey Safonov, inaugurando el marcador y colocando por delante a los “Gunners”.

Con la ventaja en el marcador, la solidez defensiva de la Arsenal bloqueó con eficacia los principales enlaces de juego del centro del campo parisino.

Guiados por la seguridad atrás del zaguero Gabriel Magalhães, los ingleses ratificaron en el césped de Hungría su fama como la defensa menos batida del torneo, dominando las transiciones del rival a lo largo de la primera mitad.

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La historia del compromiso cambió por completo en la parte complementaria, cuando las variantes ofensivas introducidas por Luis Enrique desequilibraron el bloque de los “Gunners“.

A mediados del segundo tiempo, una genialidad individual del georgiano Khvicha Kvaratskhelia obligó al central Cristhian Mosquera a cometer una clara infracción dentro del área, permitiendo que el árbitro principal decretara la pena máxima en favor de los franceses.

El experimentado delantero francés Ousmane Dembélé asumió con absoluta templanza la responsabilidad de ejecutar el cobro desde los once pasos.

Con un disparo potente y bien colocado, el extremo del cuadro parisino mandó guardar el balón al fondo de las redes al minuto 65, firmando el empate 1-1 en la pizarra y desatando el júbilo absoluto del banquillo de suplentes de la capital francesa.

Tras cumplirse el tiempo oficial de juego y unas prórrogas extenuantes marcadas por el cansancio físico y la prudencia de ambos conjuntos, la suerte del nuevo rey de Europa se trasladó directamente a los disparos desde el punto penal.

Fallos que pesan en Europa

Fue ahí donde los nervios y la enorme presión cobraron factura, con los fallos consecutivos del inglés Eberechi Eze y, finalmente, del brasileño Gabriel Magalhães para el cuadro de la Premier League.

El defensor central Gabriel mandó el esférico por encima del travesaño en el disparo definitivo, desatando de manera inmediata la euforia y los festejos de la plantilla francesa por su bicampeonato.

Sin embargo, el momento más emotivo y respetuoso de la noche se dio cuando el capitán parisino, Marquinhos, decidió dejar de lado las celebraciones colectivas para quedarse en el campo consolando a su compatriota derrotado.

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Con este heroico triunfo por 4-3 en la serie de penaltis, el PSG no solo ratifica su total hegemonía en el viejo continente, sino que consagra de forma definitiva el ambicioso proyecto deportivo de sus propietarios.

La “Orejona” viaja de vuelta hacia las vitrinas del Parque de los Príncipes en París, dejando al Arsenal con las manos vacías y con solo el “olor” de lo que se siente ser campeón de la Champions League.

Por otro lado, Luis Enrique se convierte en uno de los cinco entrenadores con más de tres orejanas después de Carlo Ancelotti, quien posee cinco Copas de Europa, dos con el Milan y tres con el Real Madrid.

Le siguen empatados a tres Champions League Pep Guardiola, quien obtuvo dos con el Barcelona y una con el Manchester City; Bob Paisley, que ganó tres con el Liverpool en cinco años; y Zinédine Zidane, que hizo historia en la competición dominando el panorama europeo tres años seguidos con el Real Madrid.