Policías deben ir uniformados: DAET señala que ya no deben caminar con tenis por las calles

Las autoridades de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), creada para reemplazar a la antigua Dipampco, comunicaron durante el espacio de Actualidad en HCH la prohibición de portar indumentaria no oficial dentro de la institución o de ejecutar operaciones vestida de civil.

El jefe de la unidad policial, Jorge Daniel Molina Gálvez, señaló enfáticamente que ningún uniformado podrá desarrollar labores operativas con calzado que no sea el reglamentario, como tenis u otros tipos, con el objetivo de evitar irregularidades y elevar la dignidad de la imagen institucional.

Como parte de esta reestructuración total, se comunicó que a nivel nacional queda fuera de circulación cualquier distintivo, prenda de vestir o chaleco de color café que haya pertenecido a la estructura anterior.

Anteriormente era frecuente observar operativos de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas con agentes vestidos de civil, portando armas, chalecos cafés y pasamontañas.

Sin embargo, el inconveniente consistía en que en varias regiones de Honduras se montaban “falsos operativos” para robar o secuestrar a ciudadanos que creían que se trataba de una operación policial, por lo que la noticia resulta relevante: ahora deberán denunciar de inmediato al 911 o al 143 cualquier intervención policial con civiles que lleven tenis.

Del mismo modo, quedó prohibido de forma absoluta el uso de pasamontañas. Las únicas dependencias autorizadas para disponer de equipamiento táctico encubierto o especial bajo coordinación estricta serán las fuerzas especiales, dadas la naturaleza investigativa de sus funciones.

Unificación del uniforme y canales de denuncia

Molina reiteró que a partir de este momento todos los elementos policiales, incluidos los pertenecientes a la DAET, deben portar de forma obligatoria el uniforme azul celeste reglamentario. Esta medida busca brindar certeza y seguridad a la ciudadanía al interactuar con la autoridad.

Finalmente, las autoridades anunciaron la habilitación y el uso continuo de la línea telefónica 143 como herramienta fundamental para que la población hondureña pueda reportar de forma anónima cualquier tipo de delito criminal.