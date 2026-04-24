Fiscalía detiene a Carlos Mauricio Cálix por el presunto asesinato de una ciudadana estadounidense en Roatán

24 de abril de 2026

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), en coordinación con integrantes de la Fuerza de Tarea de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), ejecutó la detención del profesional del derecho Carlos Mauricio Cálix Ponce, señalado como supuesto responsable del delito de asesinato en perjuicio de la ciudadana norteamericana Susan Joanne Johnston (73).

El hecho se registró el 27 de enero del presente año, en la residencia de la víctima ubicada en el sector de Coco Road, Roatán, Islas de la Bahía.

Las pesquisas, dirigidas técnica y jurídicamente por la Sección de Muerte de Personas Pertenecientes a Grupos Sociales Vulnerables de la FEDCV y llevadas a cabo por DPI, señalan que el sospechoso, quien ejercía como abogado de confianza de la víctima, llegó a la vivienda de la ciudadana norteamericana aproximadamente a las 12:30 del mediodía.

Parte de las diligencias fue el rastreo de cámaras de video ubicadas en la parte superior de la puerta de una bodega de la vivienda, previo a su muerte se escucha entre ambos una disputa, luego el sospechoso procede atacar a la víctima de manera sorpresiva agrediéndola violentamente en diferentes partes del cuerpo. Finalmente, la agarra del cuello y la estrangula hasta quitarle la vida.

Al siguiente día, autoridades competentes realizaron el levantamiento cadavérico de Susan Joanne Johnston y de acuerdo con el dictamen médico legal establece que la víctima tenía un tiempo de muerte de dos a tres días, a causa de asfixia por estrangulación y manera de muerte homicida.

Edwin Rolando Amaya

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