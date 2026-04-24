Después de un amplio debate, el Congreso Nacional aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año fiscal 2026

24 de abril de 2026

El Congreso Nacional dio su visto bueno el 21 de abril pasado al Presupuesto General de 2026, el cual contempla aumentos en varias secretarías de Estado y suma un total de 444,265.8 millones de lempiras.

Entre los ajustes más relevantes se encuentra la Secretaría de Salud, la cual recibiría un incremento de 2 mil millones de lempiras, dentro de los cambios propuestos al gasto público. También se señalan los rubros de Educación, Seguridad y el Ministerio Público.

La deliberación continúa en el hemiciclo, mientras los legisladores examinan el alcance y las prioridades del presupuesto recién aprobado.

Edwin Rolando Amaya

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