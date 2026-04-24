Megajuicio histórico contra más de 400 presuntos pandilleros avanza en El Salvador

Un nutrido grupo de presuntos cabecillas de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) en El Salvador continuó este jueves la cuarta sesión de una audiencia sin precedentes, en la que se enjuician a más de 400 pandilleros desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel que simboliza la ofensiva de Nayib Bukele contra estas organizaciones y que, por primera vez, permitió la presencia de los medios en este proceso judicial.

Los imputados fueron extraídos uno a uno desde las celdas de uno de los pabellones del Cecot, ubicado en las afueras de San Salvador, bajo un despliegue de seguridad extremo, y colocados en sillas blancas frente a pantallas donde su imagen sería transmitida al juzgado de la capital, como constató EFE.

«El tipo de internos que están siendo procesados acá (en la cárcel) son miembros de la estructura criminal MS13, una organización criminal terrorista», afirmó el director del Cecot, Belarmino García, en declaraciones difundidas a la prensa.

Cabecillas históricos entre los procesados

Según ha informado la Fiscalía General de la República, entre los líderes históricos juzgados se halla Borromeo Enrique Henríquez Solorzano, alias diablito de Hollywood, requerido por la Justicia de Estados Unidos por diversos cargos.

Se trata de la cuarta jornada de una audiencia abierta dentro de un proceso masivo que acusa a más de 400 cabecillas de la MS13, entre ellos 22 líderes históricos, señalados por distintos delitos, como los 86 asesinatos que motivaron a finales de marzo de 2022 la implementación de un régimen de excepción.

Este tipo de juicios han sido denunciados por organizaciones sociales por afectar los derechos humanos de los investigados.

Implicados en asesinatos de policías

A estas 22 personas también se les atribuye la muerte de 80 policías y «más de 47.000 crímenes» entre 2012 y 2022.

«Según los testimonios y las 13 declaraciones anticipadas con las que cuenta la Fiscalía, los cabecillas otorgaban la autorización para matar a contrarios, a agentes de la policía, a integrantes de la Fuerza Armada y a personas que se oponían a sus demandas, además de atentar contra puestos policiales o ante algunas instituciones públicas», indicó la Fiscalía en un boletín.

El presidente Nayib Bukele comparó este proceso con los juicios de Núremberg, en los que se juzgó a los principales jerarcas nazis tras la Segunda Guerra Mundial.