Mel Zelaya solicita a su sobrino Manuel Zelaya que explique cómo llegó a ser asesor de la alcaldía capitalina

El expresidente José Manuel Zelaya solicita a su sobrino e hijo del exdiputado Carlos Zelaya, José Manuel Zelaya, que haga una declaración pública sobre la forma en que ingresó a la nómina de asesores de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, quién lo propuso, por qué fue contratado y cuáles son las funciones que desempeña con ese salario de 40 mil lempiras.

“También se me ha informado de la existencia de un acuerdo de mayor magnitud entre un personaje de Libre y Juan Diego Zelaya. Si eso es cierto, es importante aclarar con quien es el acuerdo que no se trata de un acuerdo del Partido Libre ni de su Coordinación General”, escribió el expresidente Zelaya.