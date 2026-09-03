FC Barcelona alcanza por primera vez ingresos de 1.000 millones de euros

La junta directiva del Barcelona fijó, el 19 de septiembre, la fecha para la celebración de la asamblea general ordinaria y extraordinaria, en la que se votará una cuestión de suma importancia: la financiación del proyecto “Espai Barça”, relativo al nuevo estadio Spotify Camp Nou.

Ese día, los compromisarios de entre los socios del club se reunirán para votar y, en particular, para dar luz verde al aumento del crédito destinado a financiar el proyecto Espai Barça y el nuevo Spotify Camp Nou.

El diario Sport señaló que, en la asamblea general ordinaria, se aprobará, como es habitual, la liquidación financiera del ejercicio económico anterior, además de la aprobación del presupuesto de la temporada 2026-2027, que se prevé que registre, también, una cifra récord.

Además de anunciar la fecha oficial de la asamblea general, el Barcelona anunció que ha cerrado “por tercer año consecutivo el ejercicio económico con resultados ordinarios positivos”.

De hecho, esta temporada se caracteriza por el registro de una nueva cifra récord en ingresos, después de que el club superara por primera vez la barrera de los mil millones de euros.