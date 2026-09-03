El país caribeño que empezó a fabricar sus propios blindados en enero ya negocia con su primer cliente extranjero y es Honduras

La noticia ha sorprendido a más de uno: un actor caribeño, hasta ahora discreto, acelera su industrialización militar y busca hacerse un hueco en el mercado regional. Desde enero, sus talleres han pasado de los prototipos a los lotes iniciales de vehículos blindados, y ya hay una mesa de negociación abierta con Honduras para un primer contrato de exportación.

En un entorno marcado por restricciones de suministro, sanciones cruzadas y necesidades urgentes de seguridad, la apuesta es pragmática: plataformas simples, robustas y de mantenimiento asequible, pensadas para climas tropicales y para fuerzas que no pueden esperar repuestos durante meses.

“Buscamos soluciones terrenales, no escaparates de feria”, resumió un oficial centroamericano, que pidió no ser identificado, al describir el espíritu del proyecto.

Un fabricante que sale de la sombra

La Unión de Industrias Militares de Cuba lleva décadas modernizando sistemas, pero el salto cualitativo llegó en enero con la puesta a punto de una línea propia de blindados 4×4. La plataforma nace sobre un chasis reforzado, con casco en “V” para mitigar explosiones y un módulo trasero modular que permite versiones de transporte, puesto de mando y ambulancia blindada.

Los ingenieros han priorizado componentes comerciales ampliamente disponibles, un motor diésel de entre 300 y 330 CV, y una arquitectura abierta para integrar radio, sensores y estaciones de armas operadas remotamente. “No competimos por la sofisticación por la sofisticación; competimos por disponibilidad y costo total de ciclo de vida”, deslizó un técnico habanero durante una visita de delegaciones extranjeras.

En paralelo, el equipo trabaja en una versión 6×6 con mayor volumen interno y capacidad para 2+10 efectivos, pensando en convoyes y fronteras extensas, aunque ese modelo aún no ha salido de la etapa de validación.

Por qué Honduras está interesada

Tegucigalpa busca reforzar movilidad blindada para operaciones de seguridad interna, control de ejes carreteros y apoyo a unidades de respuesta rápida. El país ha alternado compras puntuales a proveedores turcos, europeos y norteamericanos, pero choca con plazos de entrega, presupuestos y cadenas de repuestos.

“Evaluamos opciones que podamos operar ya, no en 24 meses”, dijo un portavoz de la Secretaría de Seguridad. La oferta caribeña encaja por precio, facilidad de mantenimiento y por incluir entrenamiento y paquetes de apoyo logístico con inventarios iniciales de repuestos en territorio hondureño.

Fuentes del sector señalan que Honduras probó un par de unidades de preserie en pistas mixtas, con resultados “satisfactorios” en ergonomía, visibilidad y tracción sobre superficies negras y no preparadas. Las evaluaciones de protección balística se alinean con niveles STANAG 4569 II/III, dependiendo del kit instalado, con margen para blindaje add-on.

Qué ofrece el blindado cubano

Más allá del precio, los puntos fuertes de la propuesta se concentran en la simplicidad mecánica y la modularidad táctica. Los técnicos destacan la accesibilidad al conjunto motor‑transmisión, la interfaz eléctrica estandarizada y la posibilidad de montar armas desde 7,62 hasta 12,7 mm, así como lanzagranadas automáticos de 40 mm con estación remota.

Paquete logístico con stock de repuestos en país cliente, formación de mecánicos locales y manuales en español

locales y manuales en Protección anti‑IED con casco en “V” y asientos anti‑minas

Aire acondicionado reforzado para climas húmedos y filtrado NBQ básico de serie

y filtrado NBQ básico de Coste operativo estimado por kilómetro por debajo de equivalentes occidentales

Posibilidad de producción bajo licencia o ensamblaje final en destino

“La consigna fue diseñar para mantener, no solo para combatir”, afirmó un jefe de línea de la planta, subrayando la filosofía de soporte.

Implicaciones regionales

Si el acuerdo avanza, será la primera venta externa de blindados de factura caribeña en mucho tiempo, con efecto demostración para otros usuarios de la región que buscan alternativas a grandes proveedores. Esto podría introducir mayor competencia en un mercado dominado por soluciones turcas, chinas y europeas.

Para La Habana, el hito significaría divisas y validación tecnológica; para Tegucigalpa, una flota entregable en plazos cortos con soporte cercano. El movimiento, sin embargo, deberá navegar marcos de compliance, end‑use y certificaciones, especialmente en lo relativo a componentes con posibles restricciones de origen.

Analistas consultados advierten que el verdadero reto no es fabricar el primer lote, sino sostener la cadena de suministro: neumáticos, filtros, kits de blindaje y electrónica deben fluir sin cortes para evitar que el parque quede inmovilizado por piezas de bajo costo pero alta criticidad.

Calendario y próximos pasos

Las partes han acordado una fase de pruebas ampliadas con escenarios urbanos y rurales, seguidas de una negociación sobre número de unidades, paquete de soporte y cronograma de entregas. Se baraja un primer pedido entre 20 y 40 vehículos, con entregas escalonadas en menos de 12 meses desde la firma.

Honduras insiste en cláusulas de disponibilidad garantizada, entrenamiento a tripulaciones y transferencia de capacidades para mantenimiento de nivel intermedio en talleres propios. La propuesta incluye acompañamiento de campo durante los seis primeros meses de operación y un sistema de gestión de flota con telemetría básica.

“Si todo cuadra en precio, soporte y tiempos, avanzaremos”, señaló una fuente hondureña, que también dejó abierta la puerta a una segunda fase con versiones especializadas y posibles co‑montajes locales.

Mientras tanto, el fabricante caribeño afina detalles y busca socios para subconjuntos críticos. Su mensaje es claro: menos promesas grandilocuentes, más entrega cumplida y soporte cercano. Si el plan se sostiene, el mapa de proveedores latinoamericanos podría sumar un nuevo punto en el Caribe.