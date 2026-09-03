El único país de Centroamérica con tanques de combate se los compró a Rusia y nunca tuvo contra quién usarlos

En el istmo, donde la selva y los volcanes dictan la geografía, un ejército decidió apostar por carros de combate modernos. La compra fue sorprendente para la región y encendió debates sobre estrategia y prioridades. Desde entonces, los blindados ruedan en desfiles, entrenamientos y depósitos, como una señal visible de poder en un vecindario pacificado. “Un tanque es política sobre orugas”, se escucha a menudo, y aquí esa frase suena literal.

Un salto de era: de T-55 a T-72

Durante décadas, el país operó T-55 de la Guerra Fría, vehículos ya obsoletos para los estándares actuales. A mediados de 2016, llegaron alrededor de cincuenta T‑72B1 de fabricación rusa, un reemplazo masivo que llamó la atención de analistas y vecinos. La operación se cifró en “decenas de millones de dólares”, con entrenamiento y apoyo logístico incluidos. “No es solo hierro”, decía un oficial en voz baja, “es un paquete de relaciones”.

¿Para qué tanques en una región sin guerras?

El entorno centroamericano vive desde los años noventa una paz relativa, con fuerzas armadas enfocadas en seguridad interna, fronteras y desastres naturales. Costa Rica abolió su ejército, Panamá carece de fuerzas terrestres, y Honduras, El Salvador y Guatemala priorizan ligereza y movilidad. En ese mapa, los T‑72 parecen un anacronismo y, sobre todo, un activo sin enemigo a la vista. “Comprar tanques aquí es más mensaje que necesidad”, apuntan voces militares retiradas.

Los argumentos oficiales y los silencios

Desde el poder se habló de renovación y de la lucha contra el narcotráfico, aunque un carro de combate sirve poco en selva densa y en carreteras estrechas. También se invocó la “defensa de la soberanía”, una fórmula útil para justificar inversiones sensibles. En privado, muchos resumen la ecuación en tres palabras: “Prestigio, disuasión y alianzas”. La imagen de columnas blindadas proyecta orden interno y compromiso con un socio estratégico.

Lo que sí hacen estos blindados

En la práctica, los T‑72 han sido vistos en paradas militares, ejercicios de fuego y despliegues simbólicos. Su utilidad real se concentra en:

Disuasión de bajo costo frente a hipótesis de conflicto improbable.

frente a hipótesis de improbable. Cohesión y moral de tropa , con equipo “moderno” y visible .

, con equipo “moderno” y . Señal geopolítica hacia Moscú y recordatorio a actores locales.

“Un tanque que ruge en la avenida principal habla más que un comunicado”, ironiza un analista. En un país con infraestructura limitada, su movimiento operativo es restringido, pero como herramienta de mensaje cumplen su función.

La huella rusa y el costo de mantenerla

La compra consolidó lazos con Rusia, que ya proveía helicópteros, patrulleras y capacitación. Con los T‑72 llegaron instructores, repuestos y protocolos de mantenimiento. Sin embargo, el soporte externo depende del clima internacional y de cadenas de suministro tensas. Tras 2022, conseguir piezas y modernizaciones puede ser más lento y caro, un desafío para presupuestos ajustados. “Comprar es fácil; sostener es la prueba”, repiten los logísticos.

Geografía hostil para el acero pesado

El terreno local no favorece a un MBT pesado: selva húmeda, suelos blandos, cuencas lacustres y cordilleras complican la maniobra. Las rutas no siempre admiten más de 40 toneladas sin daño ni colapso. La doctrina combinada —infantería, zapadores, ingenieros— es costosa de entrenar y sostener. Por eso, la mayoría de vecinos prefiere ruedas, blindados ligeros y aviación de apoyo, menos espectaculares, pero más adaptables.

Política doméstica y efecto escaparate

En regímenes donde la escena pública importa, un tanque sirve como escaparate. El blindaje comunica control, la torre sugiere disciplina, y el tubo largo apunta a una certeza: el Estado conserva el monopolio de la fuerza. No implica uso represivo automático, pero sí un recordatorio visual. “Los carros no votan, pero hacen que la gente mire”, se comenta en pasillos oficiales.

¿Qué viene después?

La flota envejece desde el día uno. Sin modernizaciones —sensores, blindaje reactivo renovado, enlaces digitales—, los T‑72 se quedarán “presentables pero anticuados”. La alternativa es cara: nuevos lotes, kits de actualización, o incluso una transición a flotas más ligeras. Con presupuestos limitados y pocas amenazas externas, la ecuación favorece el mantenimiento mínimo y la puesta en escena ocasional. Difícilmente veremos a estos carros cruzando fronteras; seguirán cruzando avenidas.

“En Centroamérica, la mejor armadura ha sido la diplomacia”, resume una frase hecha que aquí cobra peso. Mientras no cambien la geopolítica regional ni la economía de la defensa, estos tanques seguirán siendo lo que ya son: un símbolo ruidoso, un gasto controlado, y una alianza que se escucha cada vez que el motor enciende.