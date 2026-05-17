Argentina, España e Inglaterra, candidatas al título del Mundial 2026

En las cercanías del pitazo inicial de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, ya se empiezan a tejer las conversaciones sobre las selecciones favoritas para conquistar el título, en un proceso que promete ser complejo debido al estreno del formato ampliado.

Las principales favoritas: España

Inglaterra

Francia

Brasil

Portugal

Argentina

Según la opinión de especialistas y de la afición, la selección de España, el combinado de Inglaterra y la actual campeona Argentina se perfilan como los principales candidatos a levantar el trofeo en Norteamérica.

España

La selección, al mando de una emergente y deslumbrante hornada de talentos como Lamine Yamal, Pedri y Rodri, destaca principalmente por su cohesionado funcionamiento colectivo.

Tras sus recientes logros en Europa, la selección española ha mostrado un estilo de juego equilibrado que no depende de individualidades únicas, sino de la contundencia y la posesión del balón.

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Inglaterra

Los británicos, actuales subcampeones europeos, arribarán a tierras americanas con un plantel repleto de figuras estelares ansiosas por triunfar. El objetivo de los “Tres Leones” es romper la prolongada sequía de títulos mundiales que arrastran desde la coronación de 1966.

Francia

El conjunto dirigido por Kylian Mbappé persigue una anhelada revancha tras la dolorosa derrota en la final de la edición anterior. Con una de las plantillas más profundas del mundo y una notable capacidad de recambio generacional, la escuadra gala continúa siendo una máquina competitiva para cualquier rival.

Brasil

Bajo una nueva etapa estratégica que busca recuperar el tener un juego bonito y una identidad ofensiva, con figuras de la talla de Vinícius Jr. y Raphinha, el pentacampeón histórico intentará regresar a la gloria en esta versión disputada en Norteamérica.

Portugal

“Los lusos”, con la última participación de Cristiano Ronaldo, disponen de una plantilla equilibrada en todas las líneas que apunta a muchas posibilidades de llegar a la final y entregar a CR7 el título que siempre ha soñado.»,

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Argentina

Por su parte, la nación campeona defensora, manteniendo la mística y la vigencia competitiva de Lionel Messi en lo que podría ser su última participación mundialista, afronta un trayecto hacia un segundo título consecutivo sumamente complejo por el desgaste de la plantilla y la paridad del entorno global.

Lo cierto es que el Mundial 2026 será, sin duda, de alta intensidad futbolística y de alto entretenimiento, ante una presencia musical que marcará el inicio desde el primer partido jugado en el Estadio Azteca.