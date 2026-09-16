Estadio Nacional celebra 205 años de historia con arte, cultura y tradición el 15 de septiembre

Este 15 de septiembre, el Estadio Nacional se transforma en un escenario lleno de arte, cultura y tradiciones para conmemorar la Independencia de Honduras.

El recinto deportivo se convierte en un escenario patriótico de colores vivos, donde estudiantes y participantes muestran su talento a través de bandas, coreografías, danzas y distintas expresiones culturales.

La música, los trajes típicos y las presentaciones artísticas subrayan la riqueza de las tradiciones hondureñas, mientras el público se sumerge en un ambiente lleno de emoción y un fervor nacional.

Con estas actividades, Honduras conmemora 205 años de Independencia, destacando su identidad, su historia y el orgullo de ser catracho.