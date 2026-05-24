Fallece el comentarista deportivo uruguayo Julio César Núñez, célebre por su frase “Aguanta Corazón” en la televisión hondureña

Fallece en Tegucigalpa, la capital de Honduras, el conocido periodista y narrador deportivo Julio César Núñez, el uruguayo que brilló durante décadas en tierras catrachas como comentarista deportivo y que logró ganarse el corazón de los hondureños con su icónica frase “Aguanta corazón”.

Nació el 16 de julio de 1954 y recibió una segunda oportunidad de vida cuando, tras permanecer en coma a causa de un enfisema pulmonar, logró reaccionar el 11 de septiembre de 2013. Nacido en Uruguay y hondureño por adopción, el periodista Julio César Núñez fue uno de los referentes de la comunicación deportiva en el país centroamericano.

Había llegado hace más de 20 años a Honduras y se desempeñaba como comentarista en el canal Televicentro y dirigía el área deportiva de la cadena de radios HRN. En un inicio, Ernesto Luzardo (QDDG), técnico del Olimpia en 2002, fue quien llevó a don Julio a estas tierras, haciéndole la recomendación a José Rafael Ferrari (QDDG) para que trajera a un periodista uruguayo que vendría a aportar mucho por sus amplios conocimientos; no obstante, esa primera comunicación no dio frutos.

Un año después, Luzardo, Diego Vásquez, Jimmy Rodríguez (padre) y Daniel Dávila Nolasco se unieron para estructurar un proyecto radial; fue en ese momento cuando Núñez logró arribar a Honduras el 25 de mayo, fecha curiosa puesto que coincide con la celebración de los periodistas en el país.

En 2004 el programa dio el salto a la televisión. A finales de ese año se integró a Emisoras Unidas, dejando atrás Radio Globo, donde Eduardo Maldonado era reconocido por su notable voz.

En Uruguay también dejó huella. Empezó en información general en Radio Cristal, de Las Piedras, su ciudad natal. En la famosa noche amarga del 27 de junio de 1973, cubrió el golpe de Estado desde la Casa de Gobierno, donde trabajaba como cronista para Radio Carve. Poco después pasó a Radio Monte Carlo y, si bien continuó en la cobertura política, allí inició su trayectoria en el deporte.

Desde entonces inició su trayectoria en el periodismo deportivo radial, pasando por diversas emisoras, entre ellas Radio Sport. También formó parte de Canal 5 en la década de los 90, como responsable de la sección deportiva en las noticias del canal estatal. Asimismo participó en los equipos de transmisión de la Vuelta Ciclista en aquellos años.

Llegó a Honduras el 25 de mayo de 2003, Día del Periodista. El popular comentarista deportivo fue juramentado como hondureño en 2015, en una ceremonia presidida por el secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Rigoberto Chang Castillo.