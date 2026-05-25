Miles de madrileños exigen vivienda digna y convocan huelga general

Una manifestación multitudinaria, a la que la organización cifra en más de 100.000 asistentes (23.000 según la Delegación del Gobierno), recorrió este domingo el centro de Madrid para exigir una vivienda digna y para llamar a la desobediencia de los inquilinos, así como para iniciar un camino hacia una huelga general.

Esta marcha representa un punto de inflexión y marca el inicio de un nuevo ciclo de movilizaciones en defensa del derecho a una vivienda digna, con protestas previstas en más de 30 ciudades durante las próximas semanas y que culminarán a finales de junio.

Encabezada por una pancarta que llevaba el lema ‘La vivienda nos cuesta la vida’, la protesta, convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, partió a las 12:30 desde el Paseo del Prado y terminó alrededor de las dos de la tarde en la calle Sevilla, entre cánticos de los asistentes durante todo el recorrido para protestar por la subida de los precios de la vivienda y la precariedad habitacional.

«La dictadura del rentismo»

Antes de arrancar, en declaraciones a los medios, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha llamado a la «desobediencia» como única vía y «herramienta legítima» para luchar contra «la dictadura del rentismo», advirtiendo de que no van a someterse «a ningún chantaje de ningún casero» y no aceptarán ni sus precios ni sus contratos.

«Se desobedecen las leyes injustas para conquistar derechos colectivos», ha subrayado Del Río, que ha apelado a los sindicatos para «desobedecer juntos» y poner en marcha una huelga general que paralice las ciudades y ponga fin «al negocio de la vivienda».

«La desobediencia es el único camino. El rentismo está acaparando, está encareciendo la vivienda. El rentismo está bloqueando nuestras trayectorias vitales, está destrozando nuestras ciudades y está condenando al país a la precariedad. Nos está costando la vida», ha lamentado.

CCOO y UGT denuncian la insumisión de las autonomías

Entre los asistentes a la marcha han estado los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, junto a sus secretarias generales de Madrid, Paloma López y Susana Huertas, así como la portavoz del PSOE-M en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada de este mismo partido Irene Montero.

Tanto Sordo como Álvarez han pedido a las comunidades autónomas que colaboren para ayudar a solucionar el problema de la vivienda y han exigido a las administraciones públicas un «compromiso para reducir los precios de acceso a la vivienda».