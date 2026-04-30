F1 desembarca en Miami: Antonelli y Russell persiguen la gloria en el GP más vibrante de la temporada

¡A pura velocidad! El GP de Miami de la F1 representa la sexta prueba del calendario 2026 de la Fórmula 1, que se disputará del 1 al 3 de mayo en esa ciudad de los Estados Unidos.

El Autódromo Internacional de Miami, ubicado en las inmediaciones del Hard Rock Stadium, se presenta como anfitrión de la máxima categoría del automovilismo este fin de semana, en un evento que fusiona espectáculo, lujo y adrenalina en estado puro.

El foco de los aficionados se dirige hacia Andrea Kimi Antonelli y George Russell, pues ambos pilotos llegan a Florida con la intención de sostenerse en la primera y segunda posición, respectivamente, en el campeonato.

El formato de la jornada será el tradicional: este viernes abrirán las sesiones de entrenamientos libres, el sábado tendrá lugar la clasificación y el domingo se disputará la gran carrera.

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Además de la competición en pista, el GP de Miami destaca por su magnificado despliegue social, con celebridades de todas partes del mundo presentes en el circuito. No obstante, para los puristas del automovilismo, lo esencial será observar cómo los nuevos monoplazas de 2026 se ajustan a los muros cercanos de este circuito semiurbano que no perdona ni el más mínimo fallo de pilotaje.

Todo está preparado para que el rugido de los motores tome posesión de Florida. Con un campeonato cada vez más tenso y la lucha por los puntos al límite, el Gran Premio de Miami 2026 se perfila como un hito en las aspiraciones de Andrea Kimi Antonelli y de George Russell en esta temporada histórica.