Exrectora acusa a Asfura a los 100 días: falta de resultados y país sin rumbo

La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, ha publicado una carta este 7 de mayo de 2026, cuando se cumplen los primeros 100 días del gobierno de Nasry Juan Asfura.

AQUÍ LA CARTA DE FORMA ÍNTENGRA:

Diez palabras del jefe de Estado Mayor Conjunto aquel sábado 10 de enero en Consejo de Ministros terminó con la incertidumbre de si hubiese o no un gobierno del Partido Nacional o sí Libre continuaría. “Usted que va a hacer General Valerio” preguntó la presidenta Castro, y el General respondió: “respetar la Constitución y la Declaratoria del Consejo Nacional Electoral”; minutos después la mandataria dijo a sus ministros “esta es la última sesión.

¿Qué ha hecho el Partido Nacional y el Partido Liberal con ese poder?

Reacomodo de las fuerzas políticas. Con Libre humillado por los electores, el bipartidismo avanzó quitando a Libertad y Refundación (Libre) el poder hegemónico que tenía y ubicándolo en la irrelevancia política. En cuatro años de ejercicio del poder Libre se desgastó, y perdió todas las instituciones que controlaba, y sus 35 diputados no cuentan para la toma de decisiones. El bipartidismo y el poder que hoy concentra. La potencia con la que ha vuelto al poder, teniendo el 73% del peso parlamentario, el bipartidismo está ante la posibilidad de legitimarse o hundirse de nuevo. Veremos si enfrenta los casos investigados y judicializados por la MACCIH; el caso del narco video; la estafa de Koriun; el derroche vergonzoso en la Corte Suprema de Justicia donde 30 vehículos blindados, 30 conductores, e igual o más número de militares estuvieron al servicio de una magistrada y su familia; la Cancillería ha denunciado millones en contratos irregulares; y en la Secretaría de Planificación Estratégica la misma práctica, además de contratos a extranjeros. Estamos por ver si la corrupción y el crimen seguirá siendo moneda de cambio entre los partidos políticos, para la extorsión interpartidaria, de negociación y de pactos de impunidad. El ámbito del Poder Ejecutivo. Al momento de la toma de posesión los funcionarios nombrados en la Secretarías de Estado no llegaban a la docena; la configuración del gabinete, además de lenta, parece dispersa y con decisiones que llegan tarde. Algo ha frenado que se complete el gabinete. A 100 días, migrantes en USA protestan por la falta de funcionarios consulares. Sistema de Salud. Esta es el área donde el gobierno pudo apuntarse “victorias tempranas” especialmente si tenía como prioridad el abastecimiento de medicamentos. Los problemas de siempre han persistido: falta de medicamentos, altísima mora quirúrgica y los conflictos con los diferentes gremios del sector por temas administrativos salariales. Se desconoce el impacto de contratar hospitales privados para reducir la mora quirúrgica; quizá porque de forma simultánea por más de tres semanas el gremio médico (CMH) y las enfermeras (ANEEA) paralizaron el sistema. El presidente Asfura tomó la decisión de asumir directamente la Secretaría de Salud, una apuesta riesgosa, si los problemas persisten como así es,

¿después del presidente, quien puede resolver? Educación Pública. Un problema que importa a muy pocos. Al sistema público de los niveles primarios y secundarios asisten los tres primeros quintiles de los ingresos más bajos. La entrega de Libros los primeros días de gobierno, fue un acto de buena voluntad, pero no es una política pública. Honduras se salió de las pruebas Pisa “porque humillaba a los profesores” dijo el ministro Esponda, ante la mala calidad, mejor no saber cómo estamos. Y no se impulsa una Reforma Educativa para no crear conflictos con los gremios. Seguridad. Las cifras indican que este problema escala a peor, los homicidios incluyendo las masacres, las muertes de mujeres, la extorsión, la trata y el repunte del secuestro, evidencian un retroceso. Y la explicación de un reacomodo del crimen y criminales no es suficiente; los estudiosos de la seguridad saben cuándo los ciclos se agotan y surgen otros. La política exterior y los viajes del presidente. Doña Xiomara viajó 30 veces en cuatro años, la diferencia, ella viajaba en compañía de funcionarios, la familia, periodistas y militantes de Libre, y a El Vaticano se acompañó de amistades. El presidente Asfura parece que viaja solo, pero estaría cumpliendo su quinto viaje. En los primeros días fue a Estados Unidos, se sobredimensionó los resultados respecto al tema migratorio. Ningún impacto en el DACA o en el TPS. Estuvo muy bien recibir las Cartas Credenciales al Embajador de la Unión Europea y otros embajadores concurrentes para Honduras, a los que la presidenta Castro “no tuvo tiempo de atender”. La guerra Israel-USA-Irán. Los subsidios a los combustibles y el aumento del subsidio pagado directamente al transporte de personas y de bienes han sido las medidas inmediatas, pero es una medida absolutamente insuficiente para detener el alza en el costo de vida, incluyendo el costo de la electricidad, además de insostenible en el mediano plazo. Este problema que está impactando a nivel global, se puede convertir en el tema de mayor desgaste en el corto plazo. El gobierno de Asfura, los conflictos y las demandas social-gremial. El conflicto gremial permanente es el más estructurado, el que tiene organización y directivos con quien negociar: gremios profesionales de médicos, trabajadores del sector salud, gremios docentes y sindicatos, casi siempre demandas económicas. El gobierno ya enfrentó el primer conflicto del gremio médico. Vendrán otros, las protestas comunitarias, de patronatos, de campesinos y de grupos criminales organizados; invasores de tierras y propiedades. Y el espectro se ampliará con aquellas que hacen legítimas demandas de derechos humanos, civiles, políticos, de libertad de expresión y los que demandan el fortalecimiento del Estado de derecho.

Y las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, que estuvieron al frente defendiendo el proceso electoral, y exigiendo el juicio político, y que ahora demandan la despolitización de los órganos

electorales, las reformas político-electorales, y reformas del Estado, comienzan a ser atacadas por las oligarquías partidarias, por aquellas que el interés no es que el partido al que pertenecen gane

elecciones, ni que el país avance, sino conservar una cuota de poder. En esencia, aquellos que estando fuera del gobierno, siguen y pretenden seguir conservando el poder.

La pausa debe ser temporal, ver, identificar, analizar para descifrar la ruta y posibles resultados. Nos asiste el derecho de observar y monitorear al Poder Ejecutivo, Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, a los partidos políticos, especialmente al bipartidismo que hoy tiene mayoría absoluta y del cual depende la posibilidad de avanzar en las reformas que el país requiere. Debe trabajarse con la misma intensidad y vehemencia del período preelectoral para lograr las reformas que el país necesita.