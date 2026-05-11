Britney Spears presenta una serpiente en Instagram y detalla su viaje espiritual

La artista reveló una introspección tras una fase difícil

La cantante britney spears volvió a acaparar la atención en las redes al subir una foto en la que sostiene una serpiente pequeña, acompañada de un mensaje en el que habló sobre su reciente “viaje espiritual” y el vaivén emocional que atraviesa.

La publicación llega apenas unos días después de que su abogado compareciera ante una corte de California para declararse responsable, en representación de la artista, por un episodio de conducción temeraria.

Britney Spears afirma estar atravesando una etapa de transformación personal

La intérprete de “Toxic” compartió la imagen el pasado sábado 9 de mayo en su cuenta de Instagram, donde explicó que visitó una tienda de mascotas junto a sus hijos y terminó posando con el reptil.

En el mensaje, Spears vinculó a las serpientes con conceptos positivos y de carácter espiritual.

“Las serpientes simbolizan buena salud, una conciencia más elevada y una suerte verdaderamente limpia”, escribió la cantante junto a la foto.

Además, mostró agradecimiento hacia las personas que integran su vida en este momento y aseguró que se encuentra atravesando un proceso de crecimiento interior.

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Durante su reflexión, Britney Spears destacó que las experiencias recientes le dejaron valiosos aprendizajes personales.

“Todo es una bendición disfrazada”, afirma la artista

“Me siento muy agradecida por mis amigos y por todas las personas nuevas y maravillosas que he conocido a través de este viaje espiritual… todo resulta ser una bendición encubierta”, comentó.

Aunque la publicación provocó diversas reacciones entre sus seguidores, la cantante no hizo alusión directa al proceso judicial reciente ni a su arresto.

Britney Spears admite que continúa trabajando en su bienestar emocional

La conocida como la “Princesa del Pop” también empleó el mensaje para abordar la salud emocional y la importancia de tratarse con mayor compasión.

“Aún estoy aprendiendo a ser amable conmigo misma y con la forma en que me dirijo a mí misma. Es un camino sin fin”, escribió.

Finalmente, Spears dejó una reflexión más íntima sobre su conexión espiritual y la forma en que encara los momentos difíciles.

“A veces me detengo, miro al cielo y sonrío”, concluyó la artista.