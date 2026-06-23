Éxito rotundo para Toy Story 5: arrasa la taquilla y conquista Latinoamérica

El regreso de Woody, Buzz Lightyear y los entrañables personajes de Disney y Pixar logró cautivar de nuevo al público latinoamericano, registrando una respuesta destacada en las salas de cine.

Durante su fin de semana de estreno, Toy Story 5 logró reunir a más de 10 millones de espectadores en la región y obtuvo una recaudación de 53.8 millones de dólares, dejando claro que fue la película con mayor audiencia en América Latina en 2026.

Con estos números, la nueva entrega se coloca como el estreno más exitoso del año en la región y demuestra la vigencia de una saga que ha marcado a generaciones desde su primera entrega, lanzada en 1995. Transcurridas más de tres décadas, la saga sigue atrayendo tanto a nuevas audiencias como a quienes crecieron con sus personajes.

La quinta entrega de la saga propone una trama centrada en el encuentro entre los juguetes tradicionales y las nuevas tecnologías. En esta ocasión, Woody, Buzz, Jessie y sus compañeros deben enfrentar la llegada de Lilypad, una tableta electrónica que busca convertirse en la principal forma de entretenimiento de Bonnie.

El conflicto introduce una nueva dinámica para los personajes, cuyo objetivo siempre ha estado ligado al juego y a la imaginación.

El estreno se suma a una trayectoria comercial de gran alcance para la franquicia. En conjunto, las películas de Toy Story han superado los 3 mil millones de dólares en la taquilla mundial.