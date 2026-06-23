Del sector público al privado: Iroshka cuestiona la pausa estatal en los hospitales de Xiomara

23 de junio de 2026

Iroshka Elvir, diputada del Partido Liberal de Honduras, cuestiona la detención por parte del Estado de las obras de ocho hospitales iniciadas durante la gestión de la expresidenta Xiomara Castro.

“Existen decisiones que no podemos respaldar, ya que dañan el interés público y apuntan hacia la privatización; por ejemplo, están prácticamente privatizando la salud. Xiomara Castro dio inicio a la construcción de los hospitales y Nasry Asfura afirma que no era factible seguir con las obras”, critica la congresista.

Edwin Rolando Amaya

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