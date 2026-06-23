Noruega vence 3-2 a Senegal gracias a un doblete de Haaland y se clasifica a la siguiente ronda del Mundial 2026

Noruega derrotó 3-2 a Senegal y logró asegurar su pase a la siguiente fase del Mundial 2026 tras un encuentro de ida y vuelta, definido por la precisión en los momentos decisivos y por un cierre con suspense hasta el 90+9′.

El conjunto nórdico se fue al descanso con la ventaja, tras un primer periodo intenso y con oportunidades para los dos lados. El 1-0 se produjo al minuto 42, cuando Marcus Pedersen definió con derechazo desde el borde del área central y adelantó a Noruega. Senegal respondió con remates desde distancia y acercamientos de Idrissa Gana Gueye y Nicolas Jackson, pero el portero noruego y la defensa mantuvieron el tanteo.

La segunda mitad arrancó con un cambio de ritmo. A los 47′, Haaland amplió la ventaja con un remate de zurda desde el centro del área, colocando el balón en la escuadra derecha, tras una asistencia de Martin Ødegaard en un contraataque. La respuesta de Senegal fue inmediata: a los 52′, Ismaïla Sarr recortó distancias con un derechazo desde el centro del área para el 2-1. No obstante, apenas un minuto después, Haaland volvió a aparecer para sellar el 3-1 con un remate de derecha, también desde el centro del área.