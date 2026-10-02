Este viernes, Honduras continuará con lluvias por la vaguada

Las condiciones pluviales continuarán este viernes 2 de octubre en varias regiones de Honduras, derivadas de la persistencia de una vaguada en altura y de la convergencia de viento y humedad procedentes del Mar Caribe y del Océano Pacífico.

Según el pronóstico del tiempo, durante la tarde podrían registrarse lluvias de débiles a moderadas, acompañadas de actividad eléctrica, principalmente en las zonas del sur, centro y oriente del país.

Para el resto del territorio nacional se pronostican lluvias de baja intensidad y aisladas. Las autoridades aconsejan a la población estar atenta a las condiciones climáticas, especialmente en las áreas donde se registren mayores acumulados de precipitación.

En lo relativo al oleaje, se pronostican alturas de entre 1 y 3 pies en el litoral Caribe y de 2 a 4 pies en el golfo de Fonseca.