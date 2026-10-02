Gobierno evalúa adquirir un hospital equipado para descongestionar el Hospital Escuela

El Ejecutivo está evaluando la opción de adquirir un hospital que ya fue construido con la finalidad de integrarlo al sistema público y aumentar la capacidad de atención sanitaria.

El secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, confirmó que se analiza la adquisición de un centro hospitalario previamente edificado, como parte de las alternativas para ampliar los espacios disponibles para atender a la población.

La iniciativa persigue también descongestionar el Hospital Escuela, uno de los principales centros médicos del país, donde en la actualidad se registra una marcada demanda de pacientes.

De concretarse la adquisición, algunos servicios podrían ser trasladados a las nuevas instalaciones, especialmente áreas relacionadas con la consulta externa.

Las autoridades del Hospital Escuela consideran que liberar espacios permitiría fortalecer la atención dentro del centro, particularmente para los pacientes que llegan por situaciones de emergencia.