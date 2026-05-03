Centenares de israelíes protestaron este sábado en distintas ciudades contra el Gobierno de Netanyahu

Unas cuantas centenas de personas se congregaron frente al Gobierno y al primer ministro Benjamín Netanyahu en la plaza Habima de Tel Aviv, uno de los lugares emblemáticos de reunión de las protestas, donde entonaron consignas a favor de la democracia y para apoyar un entendimiento de paz con el Líbano, según comunicó la oenegé Movimiento de Protesta Prodemocracia Israelí.

Entre los manifestantes había pancartas que recogían citas del exdirigente israelí Isaac Rabin, impulsor de los Acuerdos de Oslo y asesinado en 1995, como su célebre afirmación “La violencia socava los cimientos de la democracia”.

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«La esperanza reside en un acuerdo de paz, no en una solución judicial», insistían muchos de los lemas exhibidos por los manifestantes, en alusión a la solicitud de indulto presentada el mes pasado por Netanyahu, quien afronta un proceso por varios casos de corrupción, fraude y abuso de poder.

La movilización se extendió a autopistas y cruces viales

Paralelamente, grupos de manifestantes se colocaron en autopistas y cruces de tráfico en varias ciudades del país. En el puente de Kfar Yehoshua, al norte de Israel, decenas de personas protestaron contra el primer ministro y exigieron el fin de lo que calificaron como un «gobierno de masacre».

Asimismo, se registraron concentraciones en Haifa (norte) y en Jerusalén, donde decenas de personas se reunieron en la Plaza París, a pocos cientos de metros de la residencia privada de Netanyahu, con consignas similares contra el Ejecutivo.

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Estas manifestaciones se inscriben en una serie de movilizaciones recurrentes en Israel desde que el Ejecutivo impulsó una reforma judicial en 2023 y se inició la guerra en Gaza ese mismo año, durante las cuales los participantes reclaman cambios políticos y la creación de una comisión estatal de investigación sobre las fallas que permitieron el ataque encabezado por Hamás el 7 de octubre.

Las concentraciones se vieron mayormente interrumpidas durante los 40 días de conflicto con Irán debido a las restricciones impuestas bajo el estado de emergencia, aunque se mantuvieron algunas protestas puntuales en las que la policía llevó a cabo varios arrestos.