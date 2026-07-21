La Albiceleste regresa al país tras quedar subcampeón en el Mundial; multitud recibió al plantel frente a Ezeiza

La Albiceleste regresó al territorio argentino este lunes, llegando pasadas las seis de la tarde al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Allí fue recibida con un protocolo institucional y con el aliento de decenas de aficionados que se acercaron a las inmediaciones de la terminal para dar la bienvenida a los jugadores que alcanzaron la final del Mundial 2026.

El plantel argentino emprendió el regreso en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, con una delegación que no contará con Lionel Messi ni con Rodrigo de Paul. En total son seis los futbolistas que no retornarán con el grupo, aunque sí se espera la presencia de Lionel Scaloni y del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Una segunda aeronave trajo a las familias de los jugadores, quienes llegaron antes y aguardaron a sus seres queridos en el predio de la AFA en Ezeiza.