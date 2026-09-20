¡Estalló! Mourinho acusa una conspiración y arremete contra el Comité de Árbitros

El derbi madrileño no solo dejó un resultado adverso en el terreno de juego para la Casa Blanca, sino que desató un nuevo e intenso frente mediático, debido a que ahora José Mourinho insinúa conspiración y estalla contra el arbitraje.

Aspectos clave: ¿Excusas o verdades?

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¿Excusas o verdades?

Después de caer por 2-1 ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, el entrenador portugués se presentó ante la prensa con el rostro visiblemente furioso, lanzando duras acusaciones contra el arbitraje y señalando de forma directa la existencia de un sesgo perjudicial en las decisiones tomadas durante el compromiso.

La molestia del técnico madridista se centró principalmente alrededor de la jugada que decidió el rumbo del partido en los primeros minutos de la segunda mitad. La expulsión del defensa Dean Huijsen y la subsecuente sanción del penal favorable a los locales tras la intervención del VAR encendieron los reclamos del banquillo blanco.

Para Mourinho, la metodología del cuerpo arbitral careció de imparcialidad y condicionó por completo el desarrollo del encuentro en el instante más decisivo de la contienda.

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En su intervención ante la prensa, el estratega portugués no dudó en insinuar la presencia de una “conspiración” sistemática destinada a frenar el progreso de su equipo en la competición. Con su característico tono mordaz y combativo, Mourinho arremetió contra las autoridades del balompié: “Después de 35 años en el fútbol, nunca he visto nada parecido”, afirmó categóricamente, cuestionando el manejo institucional del estamento arbitral.

En su contundente discurso, el técnico luso criticó sin rodeos la falta de coherencia en las decisiones impartidas y el ambiente enrarecido alrededor de los juzgamientos. “Escucho la misma palabra, escándalo… Escucho esta palabra todo el tiempo”, estalló el entrenador, agregando con ironía respecto a las facilidades otorgadas a sus rivales de la capital: “A algunos de ustedes les gusta. Al ganador también le gusta ganar así, pase lo que pase”.

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Estas afirmaciones reabren una profunda brecha con los estamentos encargados de la justicia deportiva en la Liga Española. Mourinho cuestionó la disparidad de criterios en jugadas similares en otros compromisos, asegurando que el Real Madrid se vio gravemente perjudicada por determinaciones rigurosas e injustificadas que terminaron por mellar las aspiraciones de su equipo en el derbi.

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En el seno de las autoridades disciplinarias y del comité arbitral ya se analiza detenidamente el alcance de las declaraciones emitidas por el entrenador en la rueda de prensa. Las insinuaciones sobre favoritismos, falta de neutralidad e irregularidades institucionales podrían acarrearle sanciones de oficio, traducidas en fuertes multas económicas e incluso suspensiones para dirigir desde el banquillo en los próximos partidos.

El nuevo estallido de José Mourinho deja un panorama sumamente tenso de cara al desarrollo del calendario para el Real Madrid. Mientras sus partidarios defienden la postura del estratega como un firme acto de protección hacia los intereses del club, sectores de la prensa deportiva sostienen que sus palabras buscan desviar la atención sobre los desajustes tácticos y la falta de reacción futbolística que mostró el equipo en el Metropolitano.