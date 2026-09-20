Desempleo en Honduras alcanza casi 80 mil personas este año

La tasa de desempleo sigue creciendo en Honduras. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de personas desocupadas pasó de 211,015 personas en 2025 a 290,314 en 2026.

Esto implica un aumento de 79,299 personas sin empleo y un crecimiento de aproximadamente 37.6 % en un solo año. Frente a este panorama, Obed García, director de Gobernanza Económica de la ASJ (Asociación para una Sociedad más Justa), alertó sobre las posibles repercusiones derivadas de la ausencia de medidas para fomentar la inversión y elevar la productividad.

“Si el gobierno no toma medidas y se propone impulsar una política más robusta para atraer inversiones y para elevar la productividad nacional, lo más probable es que se observe un mayor deterioro del empleo en el país”, afirmó García.

El representante de la ASJ también comentó sobre la influencia de las remesas en la economía hondureña, y señaló que estas pueden afectar la conducta de ciertas personas a la hora de buscar empleo de forma activa.

“De alguna manera, esta variable se mantiene gracias a las remesas, ya que muchas personas prefieren esperar el dinero enviado desde el exterior antes que salir a buscar empleo de forma activa”, afirmó.