Estados Unidos pospone temporalmente las citas para visas de inmigrante en todo el mundo

El Departamento de Estado de EE. UU. ha suspendido las citas para visas de inmigrante en todo el mundo, mientras realiza una capacitación exhaustiva en sus embajadas y consulados destinada a revisar con mayor detalle a los solicitantes para determinar quiénes podrían volverse dependientes de los servicios públicos.

Según un portavoz, a principios de agosto el Departamento de Estado lanzó una iniciativa global de formación en todas nuestras embajadas y consulados alrededor del mundo, centrada en determinar si los solicitantes podrían convertirse en una “carga pública”.

“Con el fin de acomodar esta capacitación exhaustiva, se ajustarán las citas de los servicios de visa”, señaló el portavoz. “Cada vez que haya cambios en las fechas de las entrevistas de visa, las embajadas y consulados comunicarán cualquier modificación directamente a los solicitantes”.

Una fuente afirmó que los cambios en los servicios de visas no serán indefinidos.

El portavoz dijo que la capacitación tiene como objetivo “garantizar que todos los funcionarios consulares estén debidamente preparados para evaluar a cada solicitante de visa de forma minuciosa y coherente”.

“Un Estados Unidos más próspero implica asegurar que no exista la probabilidad de que los solicitantes de visas se conviertan en una carga pública, según lo definido en las leyes y reglamentos de EE. UU., ni que lleguen a depender de las prestaciones públicas estadounidenses reservadas para quienes cumplen los requisitos y las necesitan”, afirmó.

El gobierno de Trump ha buscado de forma sistemática disuadir y frenar la inmigración hacia Estados Unidos.

En enero, el Departamento de Estado suspendió la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de casi el 40 % de los países del mundo —entre ellos Brasil, Colombia, Egipto, Haití, Somalia y Rusia—, una medida que, según afirmó, impediría la entrada de personas que “recibirían asistencia social y prestaciones públicas”.

El viernes, un juez federal anuló esa suspensión, dictaminando que era “contraria a la ley” y excedía la autoridad conferida por la ley al secretario de Estado, Marco Rubio.