¿Realmente vieron al duende? Médicos explican qué ocurrió con los menores que se desmayaron en El Corpus, Choluteca

A dos días de su ingreso en el Hospital General del Sur, se afirmó que habían perdido el conocimiento tras avistar dos figuras de carácter paranormal; no obstante, los médicos tomaron la palabra para desmentir aquella versión.

La portavoz del centro hospitalario afirmó: “Se recibió la llegada de cinco menores de edad; a los niños se les realizaron todas las pruebas, y los médicos sostienen que lo que padecieron fue insolación, lo que provocó sus desmayos”.

“Los menores llegaban deshidratados tras un encuentro de fútbol. Recordemos que participaban en una competición. Todos recibieron el alta médica. Se descarta por completo cualquier indicio de fenómeno paranormal”.