Real Madrid vence 4-1 a la Real Sociedad y lidera LaLiga

El Real Madrid venció 4-1 a la Real Sociedad en su estadio este miércoles, gracias a un triplete de Kylian Mbappé, en un encuentro que correspondía a la primera jornada de LaLiga y fue aplazado.

El delantero francés adelantó a los merengues a los 40′, Sucic igualó para los vascos a los 44′, y ya en la segunda mitad Mbappé incrementó la cuenta con goles a los 60′ y 80′, mientras Vinícius añadió el tercero a los 68′ para sellar la segunda victoria liguera del Real Madrid.

Con este triunfo, el conjunto de Mourinho ascendió a la primera posición de LaLiga, adelantando al Sevilla por una mejor diferencia de goles.

La Real Sociedad, por su parte, encadenó su segunda derrota consecutiva en este inicio de LaLiga, tras sufrir una goleada que le hunde en la clasificación.